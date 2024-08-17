5.7 dönüm arsa 442 bin TL'ye Milli Emlak'ta satışa çıktı!

KARAMAN'DA SATILIK ARSA: 442 BİN TL'YE BÜYÜK YATIRIM FIRSATI

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Karaman Merkez’de yer alan 5.7 dönümlük bir arsayı uygun fiyatla satışa sunuyor. Arsa, 462.000 TL tahmin edilen ihale bedeli ile dikkat çekiyor. Karaman il merkezine yakın konumuyla öne çıkan bu arsa, yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Arsa, hem büyüklüğü hem de fiyatıyla bölgedeki yatırımcıların ilgisini çekiyor. Karaman’da böylesine merkezi bir konumda, bu büyüklükte bir arsanın bu fiyatla satışa sunulması oldukça nadir bir durum. Yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlayacak olan bu arsa, hem konut hem de ticari projeler için ideal bir fırsat sunuyor.

ARSANIN ÖZELLİKLERİ VE KONUMU

Satışa sunulan arsa, toplamda 5.704,26 metrekare yüzölçümüne sahip. Konum olarak Karaman Merkez’e oldukça yakın bir noktada bulunan arsa, şehir merkezindeki gelişim projelerine kolay erişim sağlıyor. Bu özelliğiyle, konut ve ticaret alanları için cazip bir yatırım potansiyeline sahip.

Arsanın imar durumu ise şu an için belirlenmemiş durumda. Bu nedenle, yatırım yapmayı düşünenlerin, arsanın imar durumu ve gelecekteki projeksiyonları hakkında detaylı bilgi alması önemlidir. İmar durumu netleştiğinde, arsanın değerinin daha da artması bekleniyor. Bu da yatırımcılar için arsanın cazibesini artırıyor.

İHALE TARİHİ VE DETAYLARI

Arsanın satışı, 23 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan bir ihale ile yapılacak. İhale, saat 16:00’da başlayacak ve Karaman’da yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin 46.200 TL tutarındaki teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. Teminat bedeli, ihale öncesinde yatırılmadığı takdirde, ihaleye katılım mümkün olmayacak.

Arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacak. Bu, ihale süresince açık artırma yöntemi ile fiyat tekliflerinin alınacağı anlamına geliyor. İlgilenenler, ihale öncesinde arsa hakkında detaylı bilgi almak için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile iletişime geçebilirler.

YATIRIMCILAR İÇİN İDEAL FIRSAT

Bu arsa, özellikle yatırım amacıyla arazi arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Karaman il merkezine yakın olması, gelecekte yapılacak projelere entegre edilebilecek olması ve uygun fiyatı, arsanın cazibesini artırıyor. Yatırımcılar için büyük bir potansiyele sahip olan bu arsa, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli projeler için değerlendirilebilir.

Karaman’ın hızla gelişen yapısı göz önünde bulundurulduğunda, bu tür arsaların değerinin zamanla artması kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle, yatırımcılar için böylesine uygun fiyatlı bir arsa, kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor.