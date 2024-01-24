5 sene içerisinde almayanın hakkını belediye alıyor! Çoğu kişi 3.385 TL hakkını bilmiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok destek ödemesi devam ediyor. Cenaze ödeneği de hayatını kaybeden vatandaşın yakınlarına yapılan ödemeler arasında yer alırken, ölen sigortalının ailesine tek seferliğe mahsus yapılan ödenek olarak biliniyor. Cenaze masraflarının karşılanması adına ödenen tek seferlik bu destek için vefat eden bireyin yakını başvuru yaparak hak sahibi oluyor.

Cenaze yardımından faydalanabilmek, yasal kanunlarda yer alırken başvurmak için gerekli şartları taşımak gerekiyor. Her sene TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre değişkenlik gösteren cenaze parası; doğudan batıya kuzeyden güneye herkese eşit miktarda ödenmektedir.

CENAZE ÖDENEĞİ KİMLER ALABİLİR?

Sigortalı olarak çalışan bireyin vefat etmesi durumunda belirli şartların karşılanması ile cenaze yardımından faydalanabilmektedir. Meslek hastalığı ya da iş kazası sonucunda hayatını kaybeden veya malullük yaşlılık aylığı almaktayken hayatını kaybeden bireylerin yakınlarına ödenen cenaze ödeneğinde en az 360 günlük malullük ve yaşlılık prim bildirmesi yapılmış olması şartı bulunurken, bireyin vefat ettiği tarihten itibaren 5 senelik bir vakit içerisinde başvuru yapılmaktadır.





CENAZE YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Cenaze yardımından faydalanabilmek için muhtarlıktan imzalı belgenin doldurulması gerekliliği mevcut iken başvuru yapan kişinin kimlik belgesi ile hayatını kaybeden bireyin ölüm belgesinin olması gerekmektedir.

CENAZE DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR

SGK'lı kapsamında hayatını kaybeden kişilerin birinci derecedeki akrabalarına ödenebilmektedir. Bu kapsama giren kişiler eş, anne veya baba, çocuklar, Kardeşler ve cenazeyi kaldıran kişiler olabilmektedir.

CENAZE ÖDENEĞİ NE KADARDIR?

Her yıl Bir önceki sene için TÜİK tarafından açıklanan TÜFE değişim oranlarına göre belirlenen Cenaze ödeneği tutarı 2024 yılı için 3.385 TL olarak ödenmektedir.





ÇOĞU KİŞİ BİLMİYOR

Cenaze ödeneği ile alakalı olarak uzmanlar zaman zaman uyarılarda bulunuyor. Cenaze parası olarak halk arasında tabir edilen cenaze ödeneği hakkında çoğu kişinin farkında olmadığı için yararlanamadığı açıklanmış bulunuyor. Bu Haktan çoğu zaman gerçek ya da tüzel kişiler ya da belediyelerin faydalandığı konusunda uyarı yapan uzmanlar ölen sigortalının hak sahiplerine verildiği ödemenin talep edilmemesi durumunda yukarıda bahsi geçen şahıslara ödendiği belirtiliyor. Cenaze ödeneği için ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekliliği bulunuyor. Başvuruların SGK'ya bizzat yapılması durumunda kabul edildiği açıklanırken 2023 senesinde 2054 TL olarak ödenen bu tutar 2024 yılı için 3385 TL'ye yükseltildiği belirtilmiş bulunuyor