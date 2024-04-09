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50 yaş üzeri emekliye promosyon müjdesi! 18.000 TL+ 25.000 TL ek ödeniyor

Bankaların sunduğu emekli promosyonlarının yanı sıra emekliye cazip gelen bir çok kampanya açıklaması bankalar tarafından açıklanmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 19:38
50 yaş üzeri emekliye promosyon müjdesi! 18.000 TL+ 25.000 TL ek ödeniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son seçim manifestosu olarak sunduğu emekli promosyonunda revize gelişmesinde kamu bankalarının promosyon ödemelerini 12 bin liraya yükselteceği belirtilmişti. Kamu bankalarından sonra özel bankalar da harekete geçerek promosyon tutarlarını gün gün güncellemeye başladı. ilk kamu bankası promosyon zammı sonrasında başvuran emekliyi pişman ettirecek gelişmeler özel bankalar tarafından açıklanmakta iken gün gün sunulan kampanyalar ile emeklinin cebine artı para girme imkanı sağlanıyor. Bankaların sunduğu emekli promosyonlarının yanı sıra emekliye cazip gelen bir çok kampanya açıklaması bankalar tarafından açıklanmaya devam ediyor.

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Emekli promosyonları bankalar arasında adeta bir yarış haline gelmiş iken son olarak Yapı Kredi Bankası'nın belirttiği promosyon tutarı emekliyi cezbediyor. Başlatılan bu kampanya yarışta öne çıkan banka olarak ilan edilmesini sağlamış bulunuyor. Mart ayının sonuna kadar maaş promosyonu başvurusu yapan emeklinin Yapı Kredi promosyonu açıklanması akabinde adeta hüzne boğacak olan 18.000 TL tutarı açıklanırken, 30 Nisan'a kadar SGK'lı emekli aylığını Yapı Kredi'ye taşımayı taahhüt etmesi durumunda 15.000 TL'ye Varan nakit promosyon ödemesine ek avantajlara hak sahibi olabiliyor. Promosyon sadece nakit ödeme ile de sınırlı kalmıyor banka tarafından belirlenen ek şartları sağlayan tüm emeklilere ek promosyon ödülleri veriliyor. 2 fatura ödeme talimatı veren emekliye bin TL Ödeme yapacak olan banka, kredi kartı başvurusu yapan ve onay alan emekliye de 1000 TL ve üzeri harcama yapması durumunda 1000 TL Ek ödeme sağlıyor. İlk kez Yapı Kredi'nin mobil uygulamasına indirip giriş yapayım emekliye ise 1000 TL Ek nakit ödül veriliyor . Sunulan kampanyalar kapsamında toplamda 18 bin TL'ye varan promosyon avantajı sağlanıyor.

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EMEKLİYE 25 BİN LİRA KREDİ

Öte yandan banka tarafından emekliye özel ihtiyaç kredisi kampanyası da başlatılırken bankanın resmi internet sitesinde 25.000 TL kredi tutarının 12 ay vade ile seçilmesi durumunda 5,99 faiz oranının uygulanacağı da açıklanmış bulunuyor. Kredi ile birlikte Hayat sigortasının yapılması durumunda sigorta tutarı değişkenlik göstereceği belirtilirken, 50 yaşında olan emekli için 25.000 TL 12 ay vade ve %2,3 kredi faiz oranı ile emekliye sunuluyor.

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