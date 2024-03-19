500 TL Ramazan yardımı kapınıza ulaşacak: O bireye de her an gelebilir

Seçimlere sayılı günler kaldı. Belediye başkanlarının hummalı çalışmaları devam ediyor. Belediye başkan adayları seçim vaatleri ile vatandaşın gönlünü çelmeye çalışırken, mevcut belediye başkanları da bu kapsamda gün gün yeni destek programları ile sosyal belediye olma konusunda öncü adımlar atabiliyor. Gerek yeni yıl zamları gerekse de yüksek gelen enflasyon oranları sonrasında ürün ve hizmet zamları vatandaşın alım gücünü düşürürken, dar gelirli vatandaşın hanesine giren gıda, belirli seviyelerde olabiliyor. Hal bu iken tam da Ramazan ayında dar gelirlinin sofrasının boş kalmaması adına çeşitli destek açıklamaları hükümet tarafından sağlandığı gibi en dikkat çekenler gıda destekleri olarak biliniyor. Hükümetin sağladığı desteklerin yanı sıra belediyeler tarafından da sağlanan bir çok destek bulunuyor. Mübarek Ramazan ayında sofraların boş kalmaması adına dar gelirli bireye sağlanan destekler ile alakalı gıda destekleri, nakit ödeme ya da koli şeklinde sağlanıyor.





Geçtiğimiz günlerde açıklaması yapılan bir destek Akhisar Belediyesi tarafından duyurulmuş bulunuyor. Geçtiğimiz ay kış şartlarının ağır seyretmesinden mütevellit dar gelirliye yakacak yardımı sağlayan Akhisar Belediyesi tarafından yeni açıklanan destek kapsamında dar gelirliye Ramazan gıda desteği sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu tarafından yapılan açıklama da dar gelirli bireyin Ramazan sofralarına bir nebze de olsun destek sağlandığı belirtilirken, belediye arazilerini işleyerek elde ettikleri unlar ile içerisine 500 TL yüklü olan gıda kartlarının dağıtımının başlandığı belirtildi.

Sosyal yardımlar ile ihtiyaç sahibi bireyin yanında olduklarını açıklayan Dutlulu, bu Ramazanda da gerekli desteklerin sağlandığını belirtti. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini sözlerine ekleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ramazan ayında sofraların boş kalmaması adına dar gelirlinin yanında olduklarını belirtti.