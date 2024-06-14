6 banka arasındaki promosyon savaşında kazanan İş Bankası oldu! 41.000 TL rekor kırdı

2017 senesinden beri belli sektör çalışanları ve emeklinin en fazla hak sahibi olduğu ve karşılıksız olarak ödenmesi ile en yakın araştırılan konu olduğu promosyonlar ile alakalı gün gün bankalar açıklama yapmaya devam ediyor. Bankalar arasında adeta kızışan savaşa dönen bu ödemeler ile alakalı olarak gerek emekli gerekse de çalışan için hesaplamalar yapılmaya devam ediyor. Bankalar maaş müşterisi olan bireye promosyon ödemesi yapıyor. Emeklinin tercihine bırakılan banka seçimi, çalışanlar adına şirket ya da kurumun bankalar ile girdiği ihaleler neticesinde belirleniyor. Ve kazanan banka bahsi geçen ve açıkladığı tutar kadar ödeme yapıyor.

Emekli promosyonlarının Mart ayında güncellenmesi akabinde tutarlar kamu bankalarında 12 bin liraya kadar ulaşırken, özel bankalarda da kampanyalarında eklenmesi ile birlikte 18 bin liraya kadar yükselebiliyor. Hal bu iken Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak olan zam sonrasında maaş aralığı değişen emekli bir üst kademeden emekli promosyonu almak adına başvurabiliyor.





KASTAMONU SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PROMOSYONU

Emekli promosyonlarının yanı sıra çalışan promosyonları da oldukça dikkat çekiyor. MEM, Belediye, il- ilçe Sağlık Müdürlüğü ile bankalar arasında promosyon ihaleleri de devam ediyor. Son olarak yapılan ihale de Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye İş Bankası Arasında Anlaşma sağlanmış bulunuyor. Varılan mutabakatta ise 41.000 TL ödeme, personel tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye İş Bankası ile 2 yıllık promosyon anlaşması imzaladığı açıklamasını yaparken, 2 yıl maaş alma sözü verilen kampanya kapsamında 41.000 TL çalışan başına ödeyeceğini açıklamış bulunuyor.

13 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen ihale kapsamında alınan kararlar doğrultusunda ihaleye katılan 6 banka arasında kazanan olan İş Bankası, çalışana ilj maaşlara istinaden ödeme yapacak. Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok, tarafından açıklanan ihale sonucu, çalışan tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken, Derdiyok ise tüm sağlık çalışanları için hayırlı olmasını diledi.