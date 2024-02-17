SGK emekli maaşlarına Şubat güncellemesi! 6 aylık maaşlar e-Devlet'te görücüye çıktı

Emekli maaşı zammı Ocak ayının sonunda açıklandı. Emekliye yapılan ilk yüzde 42, 6'lık zam sonrasında yeniden düzenlemeye girilmesi ile bir artış daha sağlanmıştı.

SSK ve Bağ-kurluya bu kapsamda enflasyon rakamlarına ek %11,68'lik refah Payı zammı eklemesi yapıldığı belirtilirken bu sayede maaşlar yüzde 49,25 zam oranı ile memur emeklisi zammını eşlenmiş oldu. Ocak ayında yapılan zam Ocak ayı emekli maaşı ödemelerine yetiştirilemeyince alınan karar doğrultusunda fark ödemeleri 6 ve 7 Şubat tarihlerinde emeklinin hesabına aktarıldı.





Emekli ile alakalı çalışmalar devam ediyor. SGK'da emekliler ile alakalı olarak yeni güncellemesini sundu. Emeklinin yeni maaşları SGK tarafından güncellenerek, e-devlet üzerinden yayına alındı. 3 Ocak tarihinde TÜİK tarafından açıklaması yapılan yüzde 37,57'lik enflasyon farkına ek olarak %11,68 refah Payı zammı emeklilere uygulandı. Bu sayede 4c'lilerin maaş artışları 4A ve 4b'liler ile eşitlenmiş oldu. Emekliye enflasyon artı refah Payı farkı kararı ile birlikte 10.000 lira taban maaş kararı yasal düzenleme ile birlikte Şubat ayında hesaplara aktarıldı. 6-7 Şubat tarihlerinde hesaplara aktarılan tutar %49,25 zam üzerinden tamamlandı.

EMEKLİLERE MAAŞ MÜJDESİ

Şubat ayı maaş ödemeleri Bugün itibarıyla başlarken Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından e-devlet sisteminde yapılan güncelleme ile birlikte emekli 6 ay boyunca alacağı maaşı ve hakkında ek ödeme olup olmayacağını görebilecek. Ödeme tarihleri ile alakalı da 17 Şubat ile 28 Şubat arasında aktarımların tamamlanacağı belirtildi.





Emekli e-devlet üzerinden SGK tarafından sunulan emekli aylık bilgisi detaylarını merak ediyor. Emekli vatandaş e-devlet hesapları üzerinden 6 aylık maaş baremini nasıl göreceğini araştırıyor. Işte adım adım emekli aylığı bilgileri..

e-Devlet hesabına girilmesi akabinde emekli aylık bilgisi bölümüne giriş yapılması sonrasında, Detay kısmına tıklanmalıdır. Tıklama sonrasında emekli maaşını yakından inceleyebilecek ve Aylık tutar, ek ödeme ve birikmiş ayrı tutar gibi detaylara da ulaşabilecek