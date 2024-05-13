6 gün içinde bankaya koştur koştur giden gençlere 19 Mayıs ödemesi! Yüzde 19 indirim yapılacak

Gelirlerin giderleri karşılamaya yetmediği şu günlerde, birey kendisine sağlanacak olan geri ödemesiz kampanya ya da destekleri yakından takip ediyor. Son zamanlarda bankaların sunduğu kampanyalar da cüzdanlara büyük anlamda destek sağlayabiliyor. Gerek ilk müşteri olana gerekse de kredi kartı alışverişine karşılık sağlanan geri ödeme imkanı alışverişlerde ayrıcalık imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası da 7'den 70'e bankkart aracılığı ile bir çok iade fırsatını ay ay açıklıyor. Bankaların Mayıs ayı kampanyaları oldukça ilgi görürken, Mayıs ayının Gençlik Bayramı olması sebebiyle, gençlere sunulan fırsat oldukça ilgi göreceğe benziyor. Sadece 5 gün kalan Mayıs ayı kampanyası ile Zİraat Bankası yüzde 19 indirim imkanına ek 190 TL geri ödeme yapacağını belirtmiş bulunuyor.





ZİRAAT BANKASI GENÇLİK KAMPANYASI

Bankkart Genç, 19 Mayıs’a özel bir kampanya duyurdu. Bu kampanya kapsamında, Bankkart Genç kart sahipleri, Müze, Sinema, Tiyatro ve Konser bileti alımlarında %19 indirim kazanacak ve toplamda 190 TL Bankkart Lira elde edebilecekler. 1 Mayıs'ta başlayan kampanyanın 19 Mayıs'a kadar devam edeceği bilinirken, kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, işlem yapmadan önce Bankkart Mobil uygulamasından veya bankkart.com.tr web sitesinden kampanyaya dahil olmaları gerekiyor.

Kampanya boyunca gençlerin Müze, Sinema, Tiyatro ve Konser bileti alımlarına indirim yapılacağı belirtilirken, bu indirim tutarının 190 TL olacağı banka katılım koşullarında yer aıyor. Ziraat Bankasının kendi kartı olan genç bankkart'ın gerek kredi kartı gerekse de hesap kartı özelliği ile kampanyaya dahil olunabiliyor.





ANINDA HESAPLARA YÜKLENECEK

Gençlere özel olarak sunulan bu fırsatın cazip gelen diğer bir tarafı ise kampanyadan hak sahibi olan ödemelerin anında hesaplara tanımlanacak olması. Bu sayede indirim fırsatından faydalanmak için kampanya bitişi beklenmeyecek. Sadece bir sonraki hesap kesim tarihine kadar kazanılan liraların harcanması şartı mevcut. Gençlere özel olarak başlatılan kampanya sadece genç bireyleri kapsarken Bankkart Genç kartı kampanyaya dahil oluyor.

Ziraat Bankası Bankkart kullanımının yaygınlaşması adına bir çok kampanyayı sunmaya devam ediyor. Banka tarafından Mayıs ayında bir çok avantajlı kampanya imkanı sağlarken, tüm katılım detayları Ziraat Bankası resmi internet sitesinde yer alan kampanyalarım bölümünde yer alıyor.