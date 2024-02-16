6 güne bankalara koşana 15.658 TL- 14.992 TL 32 günlük maaş bağlanacak

Yılbaşından beri mevduat hesaplarındaki güncellemeler süre geliyor. Kıyıda köşede yatırımı olan vatandaş parasının enflasyon karşısında ezilmemesi adına değerlendirme yolunu tercih ederken bu kapsamda sürekli artış gösteren mevduat faizleri ile birlikte mevduat hesapları tercih ediliyor. Yılların birikimi olan ya da bir yerden Toplu para gelen vatandaş aylık ne kadar getiri kazanacağını merak ediyor. Bu kapsamda değişen 400 bin liranın yeni getirisi hakkında araştırmalar devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından oluşturulan verilerde Aralık ayından bu yana mevduat faizlerinde yüzde 49,93 getiri eksilmesi olduğu açıklandı. 1 aylık mevduat faiz oranlarının değiştiği bilinirken bankaların sunduğu Faizler ise merakla araştırılmaya başlandı. Önümüzdeki hafta (22 Şubat) düzenlenecek olan Şubat ayı Merkez Bankası toplantısı kararları merakla bekleniyor. %45 olarak son toplantıda açıklanan politika faizi konusunda yeni bir artış olabileceği tahmin ediliyor. Banka banka 400.000 liranın aylık getirisi merak ediliyor. İşte bankaların verdiği faiz oranı ile birlikte 32 günlük net getiri tutarları





AKBANK MEVDUAT FAİZİ

Yıllık Faiz Oranı: % 47,00

Net Kazanç: 15.658 TL

ODEABANK MEVDUAT FAİZİ

Yıllık Faiz Oranı: % 45,00

Net Kazanç: 14.992 TL

ALTERNATİFBANK MEVDUAT FAİZİ

Yıllık Faiz Oranı: % 47,00

Net Kazanç: 15.658 TL

ANADOLUBANK MEVDUAT FAİZİ

Yıllık Faiz Oranı: % 47,00

Net Kazanç: 15.658 TL

DENİZBANK MEVDUAT FAİZİ

Yıllık Faiz Oranı: % 46,00

Net Kazanç: 15.325 TL