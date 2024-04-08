Bayram tatil yapmayı ortadan kaldıracak karar! Asgari ücreti katlayacak hesaplar yapıldı

9 günlük bayram tatilinden faydalanamayan milyonlarca işçi mevcut. Geçitğimiz hafta memura verilen müjdede Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılacağı müjdelenmişti. Bu kapsamda milyonlarca memur 9 günlük bayram tatiline CUma günü mesai bitiminde başlamış iken Bayram boyunca çalışacak ya da bayramın belli günlerinde çalışacak milyonlarca özel sektör çalışanı mevcut. Ramazan Bayramı tatili memur için gün idari izinli olarak geçecek iken özel sektöre gün sayısı 3.5 olarak açıklandı. Ancak özel sektör çalışanları için bu izin gün sayısı düşebiliyor. Kimi sektöre de hiç izin kullanılmaz iken kimi sektörde de belli günler çalışma şartı bulunuyor. Ancak bayramda çalışma günlerine özel olarak maaş ek gün kat sayısınca artı ödemeler yapılıyor.

Bayramda çalışanların en Merak ettiği konu ise fazla mesai ücretlerinin ne kadar olacağı olurken Uzmanlar konu ile alakalı hesaplamalarını yapmaya devam ediyor.

TATİLLERDE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU

Ülke genelinde bayram tatillerinde çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak sektörden sektöre değişkenlik gösteren izin saatleri, işlerin aksamaması adına tamamlanması gerekmektedir. Bu kapsamda çoğu özel sektör bayramda ya tamamen ya da belli günler çalışmaya tabi tutulacak.





BAYRAM MESAİ ÜCRETİ HESAPLAMASI

Tatil günlerinde çalışan işçi için fazla mesai ücreti, normal çalışma ücreti üzerinden %50 fazlası olarak ödenmektedir. Önümüzdeki Ramazan Bayramı tatili de resmi tatil olarak değerlendirildiği için normal günlük mesai ücretinin yanı sıra ekstra bir günlük mesai ücreti de ödenmesi gerekmektedir

ASGARİ ÜCRET MESAİSİ HESAPLAMA

Asgari ücretle çalışan bir bireyin günlük net maaşı 566,74 TL olarak hesaplanmaktadır. Bayramda 3,5 gün çalışacak olan işçi normal maaşına ek olarak 1983 TL ilave ücret alacak iken bu kapsamda 30.000 TL maaş alan bir birey için bu tutar 3500 TL ek olarak eklenecektir.

Resmi tatil günlerinde fazla mesai ücreti çalışılan Saate göre hesaplanmaktadır. Haftalık 45 saatten fazla çalışılan her bir saat adına bu hesaplanan tutar üzerinden mesai ücrete ödenecek. Bayram tatilinin hafta sonu tatiline denk gelmesi durumunda normal günlük mesai ücretinin 2 katı kadar ödeme sağlanması gerekmektedir. Bu sayede bayramda çalışmak durumunda olan ya da çalışmak zorunda kalan birey maaş zamanında ekstradan ne kadar bayram mesai ücreti alacağını hesaplayabilmektedir.