60 yaş üstü vatandaşlar derhal başvursun! Belediye 5000 TL maaşa bağlayacak

Büyükakın, Dar Gelirli Büyükleri İçin Nakit Destek Vaadinde Bulundu:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Tahir Büyükakın, 60 yaş üstü vatandaşlarla buluştuğu Körfez'deki 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan, yeni dönemde dar gelirli büyükler için 5 bin TL'ye kadar nakit destek sağlayacaklarını duyurdu. Bu destekle büyüklerin yaşam standartlarını artırmayı amaçlayan Büyükakın, ziyarette Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, meclis üyesi adayları ve vatandaşlar tarafından karşılandı. İşte diğer detaylar...





DAR GELİRLİ AİLELER İÇİN NAKİT DESTEK ÖDEMESİ YAPACAK!

Dar Gelirli Büyükler İçin Nakit Destek Vaadi:

Büyükakın, 60 yaş üstü vatandaşlarla buluştuğu etkinlikte önemli açıklamalarda bulunarak yeni dönemde dar gelirli büyükler için maddi destek sağlama sözü verdi. Bu destekle 60 yaş üstü vatandaşların ekonomik sıkıntılarını hafifletmeyi amaçlayan Büyükakın, 5 bin TL'ye kadar nakit yardımın yanı sıra sosyal projelerle de yaşlıların hayat kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

60+ Aktif Yaşlanma Kulübü'nde Buluşma:

Büyükakın, Körfez Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü'nde "Körfez'in çınarları" olarak nitelendirdiği 60 yaş üstü vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarete Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, meclis üyesi adayları ve birçok vatandaş da katılarak desteklerini gösterdi.





Sosyal Projeler ve Yaşlılara Duyarlılık:

Büyükakın'ın açıklamaları, sosyal projelerle toplumun her kesimini kucaklamayı ve özellikle dar gelirli büyüklerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan bir politika izlediklerini gösteriyor. Bu yaklaşım, Büyükakın'ın gelecek dönemde belediye başkanlığı görevine devam etmesi halinde yaşlılara duyarlı bir yönetim anlayışını sürdüreceğine işaret ediyor.

Tahir Büyükakın, Kocaeli İçin Yaşlanma Kulüplerini Artırıyor:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile birlikte Körfez'deki 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü üyeleriyle buluştu. Burada gerçekleşen etkinlikte Büyükakın, yaşlılara yönelik projeler ve vaatlerini açıkladı.

Şener Söğüt'ten Teşekkür:

Toplantıda konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tahir Büyükakın'a projeye verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Söğüt, Büyükakın'ın kente hakim, sorunları bilen, çözüm odaklı bir lider olduğunu vurgulayarak, "Gerçekten Kocaeli için bir şans" ifadelerini kullandı.

Tahir Büyükakın'ın Sosyal Projeleri:

Büyükakın ise yaşlıları "tecrübeliler" olarak nitelendirerek konuşmasına başladı. Yaşlıların dinlenebileceği, torunların oyun oynayabileceği bir alan oluşturduklarını belirten Büyükakın, 60+ Yaşlanma Kulüpleri'nin sosyalleşme için güzel bir alan sağladığını ifade etti. Ayrıca, yeni dönemde bu kulüplerin sayısını artıracaklarını duyurdu.

Dar Gelirli Büyükler İçin Nakit Destek Vaadi:

Büyükakın, seçim beyannamesinde yer alan vaatlerini kamuoyuyla paylaştıklarını belirterek, dar gelirli büyüklerin daha rahat ve huzurlu bir hayat sürmeleri için 5 bin TL'ye kadar nakit destek sağlama sözü verdi. Bu destekle sosyal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen Büyükakın, yaşlıların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Yaşlanma Kulüpleri ve Toplumsal Katkı:

Büyükakın'ın bu açıklamaları, yaşlanma kulüpleri aracılığıyla toplumsal dayanışma ve yaşlıların sosyal hayata katılımını artırma çabasını yansıtıyor. Dar gelirli büyüklerin maddi destekle sosyal ihtiyaçlarını karşılaması, belediyenin toplumsal sorumluluk anlayışını ortaya koyuyor.

Tahir Büyükakın: Hizmet Sözü ve Toplumsal Bağlılık:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, halka verdiği sözleri tutma ve şehir sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılama konusundaki kararlılığını vurguladı. "Biz söz veririz, sözümüzü de tutarız" diyen Büyükakın, şehirdeki yaşayanların taleplerini gündemlerine alarak, gece gündüz demeden bu ihtiyaçları en etkin şekilde karşılamaya devam edeceklerini ifade etti.

**Toplumun İhtiyaçlarına Odaklanma:Büyükakın'ın açıklamaları, belediyenin halka yönelik taahhütlerini ve toplumsal sorumluluklarını hatırlatıyor. Şehir sakinlerinin taleplerini anlayarak, gelişen ve değişen şartlara uygun projeler üretme sözü, yerel yönetimin toplumsal ihtiyaçlara odaklandığını gösteriyor.

Sürekli Hizmet ve İleri Formda Projeler:**

Başkan, geceleri gündüzlere katarak, şehir sakinlerinin ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılamayı amaçladıklarını ifade etti. Bu söz, belediyenin sürekli hizmet anlayışını ve projelerini en ileri düzeyde gerçekleştirme taahhüdünü içeriyor. Bu durum, yerel yönetimin teknolojik ve toplumsal gelişmelere ayak uydurma arzusunu ifade ediyor.

Doğum Günü Kutlaması:

Başkan Büyükakın, söz verdiği hizmetlerin yanı sıra yaşlılara yönelik sosyal aktiviteleri de önemsiyor. Bu bağlamda, kulüp üyeleriyle bir araya gelerek, doğum günü olanları kutladı. Bu tür etkinlikler, yerel yönetimin sadece altyapı projelerine odaklanmadığını, aynı zamanda şehir sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına da duyarlı olduğunu gösteriyor.

Bağlılık ve Toplumsal Dayanışma:

Başkan Büyükakın'ın doğum günü kutlamasındaki pasta kesimi, sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda yerel yönetimin şehir sakinleriyle arasında güçlü bir bağ ve toplumsal dayanışma oluşturma çabasını simgeliyor. Yerel yönetim, sadece bir idareci değil, aynı zamanda şehirde yaşayan insanlarla güçlü bir bağ kurarak toplumun bir parçası olma arzusunu ortaya koyuyor.