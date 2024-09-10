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75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

TEB Vodafone ile ortaklaşa başlattığı çalışmalarda uygun faizli kredi imkanı sunuyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:32
75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Politika faizlerinin artışı kredi faizlerinin de artmasına mahal verirken, geçtiğimiz sene yüzde 2 ortalamasında seyreden kredi faizleri yüzde 5'lere kadar ulaşmış durumda. Hal bu iken acil nakit ihtiyacı olan birey, kullandığı kredinin geri ödemesini kat be kat yüklü olarak yapmakta. Bankalar tarafından belli başlı şartları sağlayan müşterisine özel olarak bir çok kampanya düzenlenmekte. Özellikle de faizsiz kredi kampanyaları, vatandaşın yoğun ilgisine maruz kalmakta. Hayat koşulları nakit ihtiyacını gün gün arttırmaya devam ediyor. Bankaların sunduğu kredi kampanyaları hayat kurtarıcı olmakta iken, son dönemlerde başlattığı kredi kampanyası ile dikkatleri üzerine toplayan TEB, yeni bir kampanyası ile gönülleri fethedeceğe benziyor. TEB Vodafone ile ortaklaşa başlattığı çalışmalarda uygun faizli kredi imkanı sunuyor.

Vodafone kullanıcıları için başlatılan kampanya ile alakalı banka detayları resmi internet sayfası üzerinden paylaştı. CEPTETEB, Vodafone abonelerine özel sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyasıyla, uygun faiz oranlarıyla kredi kullanma imkanı sunuyor.  Vodafone Yanımda uygulaması aracılığıyla bu kampanyadan yararlanmak oldukça basit olarak kullanılmakta iken başvuru işlemleri Vodafone Yanımda uygulamasından tamamlanabiliyor.  

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Vodafone’lulara özel CEPTETEB İhtiyaç Kredisi, 1.000 TL’den 75.000 TL’ye kadar olan kredi tutarlarıyla ve 3 ile 36 ay arasındaki vadelerle sunuluyor.   

CEPTETEB VODAFONE UYGULAMASI KREDİ FAİZ ORANLARI 

Kişiye özel olarak sunulan kredi faiz oranları, başvuru yapan kişinin kredi puanına göre değişiklik gösteriyor. Özel faiz oranlarından faydalanabilmek için Findeks Kredi Notu'nun 1.850 ve üzerinde olması gerekliliği mevcut iken aylık akdi faiz oranları, Kredi Notu’na göre değişiklik gösterebiliyor 

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

KREDİ NOTU NASIL ÖĞRENİLİR? 

CEPTETEB VE Vodafone’luya özel olarak sunulan bu kredi avantajından faydalanmak için kredi puanının önemli olduğu bilinirken, bu takip, CEPTETEB İnternet Şubesi veya findeks.com üzerinden kolaylıkla tamamlanabiliyor.  

ŞUBEYE GİTMEDEN KREDİ İMKANI 

Kampanyada en dikkat çeken kredi kullanım kolaylığı olarak bilniyor. Öyle ki kredi başvuruları mobil uygulama ya da internet bankacılığı aracılığı ile kolaylıkla tamamlanabiliyor. Kredi kullanımı sırasında, düzenlenecek hayat sigortasının prim tutarları; kredi tutarı, faiz oranı, müşterinin yaşı ve kredi vadesine bağlı olarak değişiklik gösteriyor.  


 


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