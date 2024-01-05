7500 TL emekli maaşı alan üzülmesin! Yılın son kıyağıyla 12.000 TL daha hesaplara yatacak

Emekli maaşına zam 3 Ocak'ta yapılacak. Altı aylık enflasyon ve sosyal faktörlerin ardından SSKile Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak ayında artırılacak. Emekli memurlar toplu sözleşme zammının dışında enflasyon farkını da alacak.

Piyasa tahminleri emeklilerin asgari ücrete ek olarak neredeyse yüzde 50 oranında zam alacağını gösteriyor. Yani 7.500 TL maaşı olan bir emeklinin maaşı ocak ayında 11.250 TL'ye çıkacak.

Emekliler için hazırlanan 2024 Ocak promosyonları ne kadar?





Emekli maaşlarındaki artışın yanı sıra bankalar tarafından sağlanan promosyon miktarları da artacak. Bankaların hazırladığı emeklilik kampanyaları şu şekilde:

ING Bank: Emekli maaşını ING Bank'a devreden ve 3 yıllık maaş sözü veren emeklilere net 8 bin 500 TL destek sağlanacak. Bu promosyona ek olarak 4 adet otomatik fatura ödeme talimatını onaylayan emeklilere 4.000 TL daha ek ödeme sağlanacak.

VakıfBank: Emekli maaşlarını VakıfBank'a havale eden ve 3 yıllık maaş sözü veren emeklilere net 12 bin TL destek sağlanacak.

DenizBank: Emekli maaşlarını DenizBank'a devrederek 3 yıl maaş vaadi veren emeklilere net 10 bin TL destek sağlanacak.

Akbank: Emekli maaşını Akbank'a devreden ve 3 yıllık maaş taahhüdünde bulunan emeklilere net 9 bin TL destek verilecek.

Bu teşvikler Ocak 2024 emekli maaşı artışıyla birlikte ödenecek.

"Emeklilere yılbaşı ikramiyesi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim ayında emeklilerin ikramiyelerini 2023 yılbaşında alacağını açıklamıştı. Ancak bu ikramiyenin yalnızca çalışmayan emeklilere yönelik olduğu açıklandı.

İşçi emeklileri ve tarım emeklileri ikramiye için TBMM'ye yapılan başvurunun ardından faal emeklilere ve emekli çiftçilere 5.000 TL ikramiye verilmesine karar verildi. İkramiyeler ise 29, 30 ve 31 Aralık tarihlerinde emeklinin IBAN numarasına ödendi.

Ocak 2024'te maaş zamları ve terfiler planlandığından emekliler rahat nefes alacaklar. Emekli maaşlarının neredeyse yüzde 50 oranında artması bekleniyor. Aynı zamanda emeklilere yönelik banka promosyonları da artırılacak.