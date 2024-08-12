8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

Maaş zamları akabinde promosyon konusunda da gelişmeler yakından takip ediliyor. Emeklinin hak sahibi olduğu promosyonlardan çalışanlar da çalıştığı şirket ya da kurum tarafından düzenlenen ihale sonucunda netleşen rakamlarda promosyon ödemesi alabiliyor. Kamuoyuna sunulan promosyon ihalelerine bir çok banka dahil olurken, refahı en çok sağlayan banka ile yetkililer mutabakata varıyor.

Mart ayında emekli promosyonlarında mevcut yükseliş açıklanmıştı. Yapılan açıklamalar kapsamında kamu bankalarında en fazla 12.000 TL’ye çıkan bu tutar, özel bankalarda 20 bin liraya kadar ulaşmış bulunuyor. Emeklinin yanı sıra çalışanlarında hak sahibi olacağı promosyonlar konusunda da gelişmeler yalanıyor.





BELEDİYE PROMOSYONLARI

Belediye zamları, seçim senesi olması sebebiyle bir çok vaat karşılığı arttırılırken, zamların yavaş yavaş sene başına kalması ile gözler promosyonlara çevrili bekliyor. Çeşitli belediyeler maaş bankası promosyonları ile alakalı yeni imzalar atıyor. Kamuoyuna sunulan bu mutabakatlar, yakından takip edilirken, öncülük edip edilmeyeceği konusunda da araştırmalar devam ediyor. Son belediye promosyonu ihalesini duyuran belediye Kandıra Belediyesi olarak gündeme çıktı. Düzenlenen ihale kapsamında 35.000 TL’ye imzaların atıldığı belirtilmiş bulunuyor. Söz konusu belediye ihalesine 8 dev bankanın dahil olduğu ve netice olarak 35.000 TL ödeme veren bankanın kazanan olduğu ifade edildi.

KANDIRA BELEDİYESİ PROMOSYON AÇIKLAMASI

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez'in de özel çabalarıyla promosyon miktarı 35 bin TL'ye yükseltilerek, çalışanlara büyük bir sürpriz yapıldı. Kandıra Belediyesi’nin bu örnek teşkil eden adımının, diğer belediyelere de ilham kaynağı olması bekleniyor.