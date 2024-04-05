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9-10 Nisan'da bankamatikten para çekecekler dikkat! 6 günlük ekstra bayram faizi ödenecek

Sıkı Para Politikaları kapsamında gün gün alınan yeni kararlar duyurulmaya devam ediyor. Özellikle de kredi kartları ve krediler üzerinde imzalanan sıkılıştırma politikalarının yanı sıra bankalardan para çekecek bireylere yönelik de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 19:16
9-10 Nisan'da bankamatikten para çekecekler dikkat! 6 günlük ekstra bayram faizi ödenecek

Sıkı Para Politikaları kapsamında gün gün alınan yeni kararlar duyurulmaya devam ediyor. Özellikle de kredi kartları ve krediler üzerinde imzalanan sıkılıştırma politikalarının yanı sıra bankalardan para çekecek bireylere yönelik de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. hayat koşullarının zorluğu enflasyon rakamlarının ay ay artışı ile oluşmaktayken, vatandaş hal bu iken özellikle de kredi kartı kullanımları konusuna bir hayli yoğunlaşmış bulunuyor. Faiz oranlarının artması vatandaşın kredi kartı kullanımı konusunda tedirgin ettiği şu günlerde, limitlerin doldurulmaması ya da kredi kartı kullanılmaması gibi isteklerle bankalar tarafından belirlenen KMH hesaplarına yönelim sağlanabiliyor. Kredili Mevduat Hesapları (KMH) yani halk arasında bilinen adıyla ek hesaplar ile alakalı da son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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KMH HESAP FAİZİ ARTIYOR

Her bankanın farklı tutar ya da oranda sunduğu KMH hesapları ile alakalı bir çok dikkat edilmesi gereken husus bulunmakta iken, yeni faiz uygulamasının 9 Nisan itibari ile devreye alınacağı açıklanmış bulunuyor. KMH hesaplarının da kabarmaya başladığı şu günlerde bu hesaplar için de yen yaptırımların devreye girdiği açıklandı. KMH hesaplarından çekilen para aynı gün içerisinde faizi ile ödenmesi durumunda bile belli hesaplamalarda 6 günlük ek faiz ödemesi yapacak.

TCMB tarafından geçtiğimiz ay Kredili Mevduat Hesapları (KMH) faiz oranları yüzde 5 olarak şekillenmişti. Bu kapsamda MH hesaplarına uygulanacak olan faiz oranı, bayram tatili süresince işlem yapan bireyden kesilecek. Bankalar tarafından yapılan son dakika uyarıda 9- 15 Nisan tarihleri aralığında bankacılık sisteminin kapalı olması sebebiyle bu tarihlerde KMH'lardan çekilecek olan tutar 6 günlük faizi ile bayram tatili bitmesi akabinde zamlı ödenecek

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