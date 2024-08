A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

Son yıllarda zincir marketler tarafından sunulan indirim katalogları müşterisinin daha ucuza daha çok ürün almasını sağlıyor. Özellikle de A101 ve BİM marketleri arasındaki rekabet en çok müşteriye yaramakta iken bu kapsamda bir çok indirimli ürün devreye giriyor. A101 uzun zamandır her kalemde çeşitli indirimleri sunuyor. Her hafta Perşembe gününü indirim günü ilan eden A101 8 Ağustos kataloğundaki ürünleri ile dikkatleri üzerine topluyor. Müşterisinin merakla beklediği A101'in 8 Ağustos 2024 tarihli aktüel ürünleri kataloğu yayımlandı. Katalogda sanki her ürün birbiri ile yarışırken, özellikle de kadınların en çok tercih ettiği deterjan markasındaki ürün indirimli fiyatı ile dikkat çekiyor.

Hem içeriğindeki ürünlerle hem de sunduğu fırsatlarla göz dolduran A101 8 Ağustos indirim kataloğunda 10 kilo deterjanın kilosu 329 TL fiyatı ile dikkat çekiyor. Yayınlanan katalog ile birlikte alışveriş müptelaları şimdiden alışveriş listesini hazırlarken, ihtiyaç duyulan ürünlerdeki indirimler cepleri de dolduracağa benziyor.

A101 8 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 8 Ağustos aktüel ürünler kataloğu sayfa sayfa indirimden oluşuyor. Tam 8 sayfa boyunca birbirinden indirimli ürünleri sunan market, müşterisine adeta bayramı yaşatacak. Günlük ihityaçlardan başlayan indirim kataloğunda teknolojik ürünler ve beyaz eşya indirimleri dikkatleri üzerine topluyor.

A101 8 Ağustos indirimli ürünler listesinde son iki sayfasında temel tüketim ürünlerine, diğer altı sayfasında ise aktüel ürünlere yer verilmiş bulunuyor. Bu sayede müşterinin temel ihtiyaçlarına hedeflenilmiş olduğu gözler önüne seriliyor. Katalogda deterjan, bebek bezi ve atıştırmalık gibi temel ihtiyaç ürünlerinde çok özel indirimler sunulurken mevsimlik ihtiyaç indirimleri de dikkat çekiyor.

A101 DETERJAN İNDİRİMİ

Katalogda yer alan ürünler arasında deterjan, bebek bezi ve çeşitli atıştırmalıklar öne çıkıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda Alo 10 kg deterjan şok fiyatı ile sunuluyor. A101'de Alo marka 10 kilo deterjan 329 TL'ye raflardaki yerini alacak. Teknolojiden kırtasiyeye, giyimden ev eşyalarına kadar aranılan herşeyin bulunduğu a101 aktüel kataloğundaki diğer indirimler şu şekilde;





Toshiba 55 inç 4K UHD Android TV 13.999 TL

Toshiba 65 inç 4K UHD Android TV 19.999 TL

Toshiba 43 inç 4K UHD Android TV 10.499 TL

Philips 50 inç 4K UHD Smart TV 18.999 TL

Philips 32 inç HD Smart TV 8.999 TL

TRAX Bluetooth Speaker RGB Işıklı 479 TL

GoSmart Bluetooth Kulaklık 239 TL

Philips Şarj Kablosu USB-A/USB-C 99 TL

Küçük Boy ABS Valiz 549 TL

Orta Boy ABS Valiz 649 TL

Büyük Boy ABS Valiz 749 TL

Masa Takımı 5.250 TL