ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'dan enflasyon değerlendirmesi ve faiz politikası hakkında açıklama

Powell, bugünkü enflasyon verisinin beklentilere paralel olduğunu belirterek, Ocak verisinin yüksek olmasına rağmen son verilerin düşük olmadığını vurguladı. Ancak, istedikleri seviyeye henüz ulaşılmadığını dile getirdi. Ayrıca, faiz indirilmeden önce daha fazla güvene ihtiyaç olduğunu belirtti ve ABD ekonomisinin güçlü olduğunu vurgulayarak faiz indirimi için acele etmenin gereksiz olduğunu söyledi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden emin olduğunda faiz oranlarını düşürmeye başlayacaklarını yineleyen Powell, bu güveni elde etmek için daha iyi enflasyon verilerine ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Powell, enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerlemeye aşırı tepki vermediklerini belirterek, "Daha fazlasını görmemiz lazım." dedi. Ayrıca, faiz oranlarının erken düşürülmesinin enflasyonun geri dönme ihtimali olduğunu ve bu durumun ekonomi için zararlı olabileceğini ifade etti.

ABD ekonomisinin sağlam bir büyüme hızı ve güçlü bir iş gücü piyasası olduğunu vurgulayan Powell, bu durumun faiz indirimi için gerekli güveni sağladığını belirtti. Ancak, enflasyonun düşeceği konusunda daha fazla güven oluşmadan faiz indiriminin uygun olmayacağını söyledi.