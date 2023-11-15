Acil nakit ihtiyacı olanlar hemen baksın! Ayda 3000 TL taksitle kredi müjdesi verildi

Vakıfbank, aylık 3.074 TL gibi düşük tutarlarda ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor. 12 ay, 24 ay ve 36 ay vade seçenekleriyle değişen tüketici kredileri hakkında detaylı bilgiler haberimizde..

Acil nakit ihtiyacı olanlar hemen baksın! Ayda 3000 TL taksitle kredi müjdesi verildi
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Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma kararı almasının ardından bankalar da borç verme faiz oranlarını yeniden güncellediler. Bu kapsamda kamu bankası Vakıfbank aylık 3.074 TL tutarında ihtiyaç kredisi kullandırımına başladı.

"36 AY VADELİ 50.000 TL KREDİ"

Vakıfbank'tan 36 ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyen kişi aylık 3.074 TL tutarında bir taksit ödeyecek. Kredinin toplamdaki tutarı 185.304 TL'dir.

"24 AY VADELİ 100.000 TL KREDİ"

Vakıfbank'tan 24 ay vadeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişi, aylık 7.342 TL tutarında bir taksit ödeyecek. Kredinin toplamdaki tutarı 176.104 TL'dir.

"12 AY VADELİ 125.000 TL KREDİ"

Vakıfbank'tan 12 ay vadeli 125.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişi, aylık 14.210 TL tutarında bir taksit ödeyecek. Kredinin toplamdaki tutarı 170.520TL'dir.

Ayda 3000 TL taksitle kredi

Kredi Başvurusu

Vakıfbank'a ihtiyaç kredisi başvuruları bankanın resmi internet sitesinden, mobil uygulamasından ya da şube üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru için gerekli olan belgeler aşağıdaki gibidir.

Kimlik fotokopisi

İkametgah belgesi

Gelire ait belge

Kredi Notu Etkisi

Vakıfbank ihtiyaç kredisinin faiz oranlarını kredi itibarına göre belirleniyor. Kredi notu yüksek olanlar daha düşük faiz oranı işleminden faydalanabiliyor.

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