Acil nakit ihtiyacı olanlara 30.000 TL nakit destek! 36 ayda rahat rahat geri ödeme fırsatı

Bankanın yeni kredi kampanyası başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

30 BİN TL KREDİ KAMPANYASI

Son dönemlerde acil nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Garanti BBVA tarafından yapılan son habere göre müşterilerine özel 30 bin TL'lik ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Banka asgari ücretli, emekli ve 4C'li personellere kredi kampanyası sunuyor. Bankanın uygun faiz oranıyla başlatılan 30 bin TL limitli ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında 36 ay vade ve üç ay taksit erteleme fırsatları da müşterilere sunuluyor. Bankanın başlattığı kredi kampanyası yalnızca banka müşterileri için geçerli olacak.





Başvuru yapmak için şubeye gitmenize de gerek yok. Bankanın mobil bankacılık uygulaması ya da internet bankacılığı üzerinden kredi başvurunuzu kolaylıkla yapabilirsiniz. Başvuru sonuçları müşteriye kısa mesaj yoluyla bildiriliyor. Başvurusu onaylanan müşteriler ödemelerini aynı gün içinde hesaplarından çekebiliyor. Garanti BBVA tarafından başlatılan kredi kampanyası Şubat ayının ilk acil kredi kampanyası oldu. Acil nakit ihtiyacı olan müşteriler bankanın dijital kanalları aracılığıyla başvuru yaparak 30 bin TL ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek. Bankanın kredi kampanyasıyla ilgili detaylı bilgiler resmi internet sitesi üzerinden müşterilerle paylaşılıyor. Banka kredi kampanyası kapsamında 36 ay vade ve 3 ay taksit erteleme fırsatı da sunuyor.