Acil toplu para arayanlar koşsun! 150.000 TL ihtiyaç kredisi için onay verildi

Hayatın gittikçe pahalanmasıyla birlikte, Türkiye'de insanlar bütçelerini dengelemekte zorlanıyor. Artan yaşam maliyetleri karşısında, kişisel bütçeler açık vermeye başlıyor. Bu açığı kapatmak ve nakit ihtiyacını karşılamak için ise ihtiyaç kredileri önemli bir çözüm sunuyor. Ancak ihtiyaç kredisi almak isteyenler için bankaların faiz oranları ve kredi maliyetleri önemli bir kriter teşkil ediyor.

İhtiyaç kredisi almak isteyenlerin ilk yapması gereken, bankaların kredi maliyetlerini karşılaştırmak. Kredi maliyetleri, faiz oranları, vade süreleri, dosya masrafları ve sigorta primleri gibi unsurlardan oluşuyor. En uygun kredi maliyetini sunan bankayı seçmek, akıllıca bir tercih olabilir. Ancak bazı bankalar, ihtiyaç kredisi başvurularını daha hızlı ve kolay bir şekilde işleme alabiliyor, bu da kredi maliyetlerini ikinci plana itebiliyor. İhtiyaç kredisi maliyetleri banka banka değişkenlik gösterdiği için güncel verilerle takip edilmelidir.





İhtiyaç kredisi alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da azami vade süresidir. Bankalar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen kurallara göre ihtiyaç kredisi verirken vade sınırlaması uyguluyorlar. Bu sınırlamalara göre, 50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 ay, 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki krediler için 24 ay, 100.000 TL üzerindeki krediler için ise 12 ay vade uygulanıyor.

Özellikle 150.000 TL ihtiyaç kredisi almak isteyenler için en fazla 12 ay vade seçeneği bulunuyor. Bu durumda aylık taksitler yüksek olabiliyor. İşte beş farklı bankanın 150.000 TL ihtiyaç kredisi maliyet tabloları:

İş Bankası: Aylık faiz oranı %3,81, aylık taksit 16.878 TL, toplam maliyet 202.547 TL.

Garanti BBVA: Aylık faiz oranı %3,893, aylık taksit 17.028 TL, toplam maliyet 204.336 TL.

Halkbank: Aylık faiz oranı %3,95, aylık taksit 17.052 TL, toplam maliyet 204.634 TL.

ING Bank: Aylık faiz oranı %3,99, aylık taksit 17.103 TL, toplam maliyet 205.233 TL.

Ziraat Bankası: Aylık faiz oranı %4,24, aylık taksit 17.416 TL, toplam maliyet 208.992 TL.