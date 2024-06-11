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Araçları sattıracak zam tarihi verildi! 8 TL birden artıyor

Temmuz ayına sayılı günler vatandaş gözünü 3 Temmuz’da açıklanacak olan enflasyon verisine çevrili bekliyor. Akabinde uygulamaya girecek olan ÖTV zammından bir çok ürün ve hizmet nasibini alacak iken, aracı olana araç sattıracak dev zammın kapıda olduğu ön görülüyor.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 08:16
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 08:16
Araçları sattıracak zam tarihi verildi! 8 TL birden artıyor

Ülkemizde ve dünya genelinde brent petrolün varil fiyatının artışı, akaryakıt fiyatlarını belirlemede öncü faktör olarak biliniyor. Küresel olaylar, dolar kuru gibi faktörlerde akaryakıt zamlarının sebebi olarak biliniyor. ülkemizde ÖTV vergii olarak da senede iki kere artı zam işlemi yapılıyor. Brent petrol bir süredir durağan seyretmekteyken, akaryakıt fiyatlarına da etkisi olmakta ve özellikle de son aylarda arka arkaya indirim uygulanmakta. Bu gidişata dur dedirtecek ÖTV zammı ise Temmuz ayının başında geliyor.  Temmuz ayına sayılı günler vatandaş gözünü 3 Temmuz’da açıklanacak olan enflasyon verisine çevrili bekliyor. Akabinde uygulamaya girecek olan ÖTV zammından bir çok ürün ve hizmet nasibini alacak iken, aracı olana araç sattıracak dev zammın kapıda olduğu ön görülüyor. Temmuz ayında sigara, alkollü içkiler ve akaryakıta ÖTV zammı uygulaması devreye girecek. ÜFE oranına göre otomatik olarak senede iki kere devreye giren ÖTV zammı için gözler kulaklar Temmuz ayını bekliyor.

akaryakıt

AKARYAKITA ÖTV ZAMMI NE ZAMAN?

ÜFE’de yaşanan 6 aylık artış ile birlikte uzmanlar tarafından yapılan hesaplamalarsa zammın 8 TL’ye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. 3 Temmuz’da merakla beklenen HAziran ayı enflasyon açıklaması akabinde 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak ve bununla birlikte ilk 6 ayın ÜFE oranı da belirlenmiş olacak.

akaryakıt

İstisnai durumlar haricinde benzin, motorin ve LPG gibi akaryakıt ürünleri ile birlikte sigara ve alkol ürünlerine yüzde 20 artış yapılacağı tahmin ediliyor. Yapılacak zamlar zaten yüksek olan akaryakıt fiyatlarını daha da arttırarak, sürücülerin cebini daha da zorlayacağa benziyor. Özellikle de ticari araç sahipleri ve uzun mesafeli olarak araç kullananlar için bu durum, büyük bir maddi hesabı ortaya çıkaracağa benziyor.

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