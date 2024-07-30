199 TL’den 99 TL’ye düştü! Her eve lazım üründen 3'er 5'er alınacak

Alışveriş tutkunlarının yakından ilgilendiği indirimler ile alakalı olarak zincir marketler gün gün yeni kataloglarını sunmaya devam ediyor. Yeni başlayacak indirimler ve bitecek indirimler ile alakalı olarak uyarılar da yapılıyor. Zincir market deyince akla ilk gelen ve her Perşembeyi kendine indirim günü ilan eden A101 market, son zamanlarda hafta sonu indirimleri ile de dikkatleri üzerine topluyor. A101 yeni kampanyalarında olduğu gibi geçmesine ramak kalan indirimleri ile alakalı da indirimlerini sunmaya devam ediyor. A101 27 Temmuz hafta sonu indirimleri ile alakalı açıklama yapan market, bu listenin 2 Ağustos'a kadar raflarda yer alacağını belirtti.

Yaz aylarının ortasında keyifle alışveriş yapmanızı sağlayacak olan A101 Aktüel katalogları, büyük indirimlerle dopdolu. A101, her zaman olduğu gibi bu hafta sonu da özellikle temel gıda ve temizlik ürünlerine odaklanan geniş kategori ürünlerini sundu. 2 Ağustos'a kadar devam edecek olan bu indirimlerde özellikle de 10 TL ve üzeri alışverişlerde kasa arkası ürün indirimleri dikkat çekmişe benziyor.

A101 AKTÜEL KATALOĞU

27 Temmuz tarihinde yayınlanan aktüel ürünler listesi temel gıda indirimleri ile dikkat çekeceğe benziyor. Özellikle market zincirinin sunduğu kampanyda, aile bütçesine de katkı sağlamak mümkün. Katalogda öne çıkan ürünler arasında Tukaş Yağlı Sele Siyah Zeytin 800 gram için sadece 99 TL, Duru Şampuan çeşitleri 700 ml 35 TL, Birşah Yarım Yağlı Süt 1 litre 23,50 TL gibi pek çok fırsat bulunuyor.





Temel gıda ve temizlik ürünlerine odaklanan bu özel katalogda, müşterinin cebi yorulmadan indirimin feriştahı sağlanacağa benzerken, Tukaş Yağlı Sele Siyah Zeytin, 199 TL satış fiyatından 99 TL'ye indirilmiş bulunuyor.

Geleneksel Türk çayını sevenler için Gürçay Rize Çayı, 500 gramı 45 TL'ye raflarda yerini alırken, Mutfakta sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamak için ihtiyaç duyulan tereyağının kilosu 265 TL'ye satılıyor.

2 AĞUSTOS'TA BİTECEK

A101 indirimleri ile alakalı yapılan açıklamada indirim için son 2 Ağustos olarak belirlendi. Bu ürünlerin yanında, A101’in sunduğu temizlik ürünleri ve diğer ihtiyaç maddeleri de raflardaki yerini korurken, A101'e gidenin sepeti dolu çıkacağa benziyor.