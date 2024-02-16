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Çalışana bayram geldi! Maaş zammına ek 1300 TL yakacak desteği+yüzde 160 sosyal destek artışı

Belediye zamları haricinde özel sektör zamları da açıklanmaya devam ediyor. Çalışanı bir topluluk olan fabrika ve holding zamları da kimi zaman ayakta alkışlatacak gelişmelere imza attırıyor.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 08:34
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 08:34
Çalışana bayram geldi! Maaş zammına ek 1300 TL yakacak desteği+yüzde 160 sosyal destek artışı

Enflasyon rakamları 2023 yılının 2. senesi için bir hayli yüksek seyretti. Yüksek seyreden bu rakamlar ile birlikte asgari ücret rakamının belirlenmesi sektör zamlarının da belirleyicisi oldu. Asgari ücret ile birlikte memur maaşlarına yüzde 50 civarında zam yapıldı. Bu oran çalışan kesim açısından sevinçle karşılanırken, özel sektör zamları da bu orana  göre belirlenmeye başladı. Ocak ayından beri belediye zamları toplantıları en çok konuşulan zam görüşmeleri olarak gündemdeki yerini korurken, seçim senesi olması belediye çalışanlarını pozitife etkilemeye devam ediyor. Belediyeler gerek taşeron gerekse de kadrolu işçilere verdiği zamlar ve sosyal haklarına yaptığı iyileştirmeler ile sosyal medya da konuşuluyor 

Belediye zamları haricinde özel sektör zamları da açıklanmaya devam ediyor. Çalışanı bir topluluk olan fabrika ve holding zamları da kimi zaman ayakta alkışlatacak gelişmelere imza attırıyor. Son dakika açıklanan  zam görüşmesi sonucunda fabrika çalışanlarına yüzde 122 zam yapılmasına karar verildi. 

zam

Birleşik Metal İş Sendikası ile bağlantılı olan OMCO Kalıp fabrikası'nda geçtiğimiz gün düzenlenen zam görüşmeleri nihayetinde tamamlandı. Özel fabrika çalışanlarının maaşlarına yapılan düzenlemenin açıklanması ile birlikte adeta bayram havası yaşandı. Yüzde 122 zam sonrası maaşlar neredeyse 1,5 kat yükseldi. 

2 YILLIK ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Fabrikada imzası atılan zam da 2 yıllık maaşlar belli oldu. İlk 6 ay için yüzde 121, ikinci 6 ayda ise enflasyon artı yüzde 2, üçüncü 6 ay enflasyon artı yüzde 6, dördüncü 6 ayda ise enflasyon artı 6 olacak şekilde zam oranı şekillendi. 

Bağlı bulunulan belediye konu ile alakalı zam açıklamasını yaparak müjdeyi verdi. Sene boyunca düzenlio larak ödenen bayram, izin, yakacak gibi yardımlara da yüzde yüzde 160 zam yapıldığı açıklandı. Erzak ve ayakkabı yardımı olarak 1300 TL maaşlara ek destek sağlanacağının da altı çizilmiş bulunmaktadır. Özel sigorta konusunda da yapılan anlaşma çerçevesinde çalışanların eş ve çocuklarının da faydalanacağı açıklaması yapılarak işçiler tebrik edilmiştir. 

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