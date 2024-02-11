Burası aşırı ucuz: Damacana su fiyatları 17.5 TL'ye satılıyor

2024 yılı zamları tüm ürün ve hizmetlerde etkisini göstermeye devam ediyor. Yeniden Deeğrleme Oranı olan yüzde 58'lik zam, tüm vergi ve hizmetlere eklenmişken, maaşlara yapılan zamların ürün ve hizmet zamlarına gittiği hesapları da yapılmaya devam ediyor. Her ürüne yapılan zam, vatandaşın cebini zorlarken, yeni yıl öncesinden beri artışının devam ettiği bir çok ürün arasında damacana su fiyatları da yerini almış bulunuyor. Geçtiğimiz seneden bu yana yüzde yüzden fazla zamlanan damacana su fiyatları vatandaşın cebini zorluyor. Marka marka yeni listelerin zam güncellemesi devam ediyor.

Şehir sularının artık içilemez olması, vatandaşı damacana sularına iterken, damacana sularının da fiyat artışı vatandaşı farklı alternatiflere yönlendiriyor. Evine arıtma suyu taktırma gücü olmayan vatandaş, indirimli su fiyatlarını takip ediyor.

Markaların düzenlediği kampanyalarda damacana su fiyatlarında büyük oranda düşüşler sağlanabilmekte iken, özellikle de son zamanlarda dikkat çeken Gel-AL kampanyasında fiyatlar indirgenebiliyor. Markalar yakıt maliyetlerinin arttırğı ve su fiyatlarının da bu oranla yükselişe geçtiği şu günlerde GEL-AL kampanyaları ile dikkat çekebiliyor.

İstanbul damacana su fiyatları da yeni yıl zamlarından etkilenirken, son olarak sosyal medya da çok konuşulan bir indirim vatandaşın hoşuna gidebileceğe benziyor. Özellikle de 80-90 TL olarak vatandaşın cebini zorlayan su fiyatlarına inat İstanbul'da bir mağazada damacana su fiyatları 17.5 TL'ye satılıyor.





İlk duyulduğunda bu fiyata damacana su olur mu dedirten kampanya için adres ve marka ismi de geçebiliyor. İstanbul halkına özel olarak hazırlanan kampanya sadece GEL-AL hizmeti sunarken, 1 damacana su 17.5 TL olarak açıklanmış bulunuyor.

Farklı damacana değişimi 20 TL olarak açıklanan kampanyada, Gel-AL sistemi ile insanlara çok uygun fiyattan su satışı yapılıyor !

İNDİRİMLİ SU FİYATLARI MARKALARI

Son zamanların en çok tercih edilen markalarından olan bir çok marka aşağıdaki fiyat üzerinden satılıyor.

Elmacık : 25 tl

Gürpınar 22.5 tl

Lido : 17.5 tl

Tüm İstanbul halkının faydalanabilmesi adına da adres açık açık paylaşılmış bulunuyor. Adres : necip fazıl mahallesi , sağdıç sokak no:6b ÜMRANİYE / istanbul