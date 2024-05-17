Saat 18.00'de Ziraat Bankası IBAN'a bakan kazanacak! Hesaplara trink para aktarılacak

Ülkemizde bakanlıklar tarafından her kesimden bireye çok sayıda destek ödemesi sağlanmaktadır. Aile Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi, dar gelirli bireylere özel destek programları 2024 yılında kalem ve tutar sayısı arttırılarak ödenmeye devam etmektedir. Aile Bakanlığının yanı sıra Tarım Bakanlığı tarafından da sağlanan destekler ile alakalı gelişmeler mevcut. Üreticiye devlet tarafından Tarım Bakanlığı aracılığı ile ay ay düzenli olacak şekilde bir çok üretim desteği ödenmektedir. Tarım Bakanlığı hafta hafta çeşitli kalemlerde ödemeleri hak sahibi ÇKS'li bireyin hesabına aktarırken, genellikle ödeme günleri de Cuma gününe tekabül etmektedir. Hesaplara aktarılan tutarlar ile alakalı Bakanlık tarafından kamuoyuna bilgilendirme paylaşımı da yapılmaktadır.





MAYIS DESTEK ÖDEME TARİHLERİ

Geçtiğimiz hafta, mayıs ayının ikinci tarımsal destek ödemesi gerçekleştirildi. Bu ödemeler, çeşitli alt başlıklar altında toplanmış olup, çiftçilerin gelirlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. TCKN son hanesine ilk kalem ödemeler geçtiğimiz hafta geçekleştirilmiş iken bugün, TCKN son hanesi “6" ve “8" olanlara söz konusu desteğin tamamı ödenip, Haziran ayı ödemeleri için çalışmalar başlayacaktır. son hanesi 0, 2 veya 4 olan çiftçilere 10 Mayıs’ta saat 18:00’den sonra ödeme yapılmıştır. Son hanesi 6 ve 8 olan çiftçilere ise yarın saat 18:00’den sonra ödeme yapılacak.





MAYIS AYI TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ

Fındık alan bazlı gelir desteği ödemeleri bugün 18.00 itibari ile hesaplara aktarılacak. Ve ödemeler her destek ödemesinde olduğu gibi TC kimlik numarasının son rakamına göre yatırılacak. Bu hafta, farklı alt başlıklardan oluşan üçüncü tarımsal destek ödemesi gerçekleştirileceği açıklanırken, bakanlığın resmi internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak duyuru hak sahibi tarafından merakla bekleniyor.

