Ağızları açık bırakacak zam! Tam yüzde 107 zam onaylandı! 5 bin lira ikramiye de cabası

Asgari ücret zammı, memur maaşı derken sırada emekliye yapılması planlanan zamlarla alakalı çalışmalar devam ediyor. Asgari ücret zammı taban oran şekilde belediyeler tarafından açıklanan maaş zammı haberleri de gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Ocak ayında da İşçi ve memur maaşlarına yapılan zamlar açıklanmaya devam ediyor. EN merak edilen yeni yıl zammı belediye zamları olarak karşımıza çıkarken, belediyelerin sendikalar ile vardıkları anlaşmalar da gün gün paylaşılıyor.

Asgari ücrete Aralık ayı sonunda enflasyon rakamları beklenmeden yapılan zam oranı açıklanmıştı. Yapılan zam açıklamasında asgari ücret yüzde 49.11 zam oranı ile 17.002 TL'ye yükseldi. Asgari ücret zammı akabinde enflasyon oranı açıklaması ile birlikte memur maaş zammı da yüzde 49,25 olarak olarak belirlendi. Kurum ve kuruluşları ile birlikte özel sektör zamları da bu zamlarla şekillenmeye başlarken, belediye zamları da gündem konusu olmaya devam ediyor.





Son olarak açıklanan belediye maaş zammı herkesin ağzını açık bırakacağa benziyor. O belediye maaşlara yüzde 100'den fazla maaş yaparak 2023-2024'ün en fazla zam veren belediyesi olarak kayıtlara geçmiş bulunuyor. Adıyaman Kahta Belediyesi sendikalar ile görüşmesinin neticesinde çalışanlarını ayağa kaldıracak sevinçten uçuracak zamma imza atmış bulunuyor. Adıyaman Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı tarafından X hesabından yapılan açıklamada maaşlara yüzde 107,5 zam yapıldığı belirlenirken, bu kapsamda en düşük çalışan maaşının 30 bin liranın üzerinde olacağı açıklandı.

EN DÜŞÜK İŞÇİ MAAŞI 31,500 TL

Adıyaman Kahta Belediyesi çalışanlarını mutluluktan havaya uçuracak zam haberi detayında en düşük maaşın böylece 31.500 YTL'ye ulaştığı belirtilirken, kadrolu işçi maaşı da 45 bin TL'yi bulacak. Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası ve Bem-Bir-Sen ve belediye yetkilileri arasında gerçekleşen toplantıda işçilerin lehine olacak gelişmelere imza atıldığı belirtildi.





ÇALIŞAN BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMLARI

Belediye çalışanlarına yapılan zamlar ile birlikte bayram ikramiyeleri ile alakalı da imzalar atıldı Bu kapsamda sene içerisinde toplam 2 kere bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağı belirtilirken, Ramazan Bayramı'nda 2 bin TL, Kurban Bayramı'nda ise 3 bin TL ikramiye rakamları belirtildi. Kahta Belediyesi Kültür Merkezi ve Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantı sonuçlarında ikramiye konusunda da işçilerin haklarının korunacağı belirtildi.