Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

2024 yılı gerek emekli maaşları gerekse de ek ödemeler bakımından emeklinin cebini doldurmaya devam ediyor. En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ay ay bankalar kampanya revizelerini açıklamaya devam ederken, Yapı Kredi tüm bankalardan bir adım önde seyrediyor. Yapı Kredi Bankası Ağustos emekli promosyonu tutarını açıklarken, emekliye özel bir çok fırsat kampanyasını da duyurmuş bulunuyor. Peki Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar ödeniyor? Yapı Kredi Ağustos emekli promosyonu kaç para? İşte detaylar...

Bankalar ay ay emekli promosyonu revizelerini sunuyor. Ya artan ya da aynı tutarda açıklamalar yapılmaya devam ederken, gerek tutar yüksekliği gerekse de ek kampanyaları ile dikkat çeken Yapı Kredi Ağustos emekli promosyonu tutarlarını güncellemiş bulunuyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

Yapı Kredi Ağustos’ta SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik özel bir emeklilik paketi hazırladı. Emekli promosyonuna ek olarak bir çok kampanyayı açıklayan banka, emekli promosyonuna ek olarak 3.000 TL ek promosyon ile birlikte kredi kartı ve nakit çekim kampanyalarını duyurdu. Bankaların, en düşük emekli maaşına gelen zam sonrası promosyon ödemelerini güncellediği Mart ayı akabinde Yapı Kredi emekli promosyonu da ilgi ile takip ederken, diğer bankalara göre bir tık fazla seyreden tutarı ile tercih sebebi olmaya devam ediyor.





Yapı Kredi emekli promosyon ödemeleri Ağustos ayı tutarları aşağıda yer alıyor Banka tarafından yapılan açıklamada emekli promosyonlarının 10,000 TL- 15.000 TL arasında değişkenlik göstereceği belirtilmiş bulunuyor.

• 9.999 TL'ye Kadar Olan Emekli Maaşları: 6.250 TL

• 10.000 TL - 14.999 TL Arasında Olan Emekli Maaşları: 10.000 TL

• 15.000 TL - 19.999 TL Arasında Olan Emekli Maaşları: 12.500 TL

• 20.000 TL Üzerinde Olan Emekli Maaşları: 15.000 TL

YAPI KREDİ EMEKLİ PAKETİ

Yapı kredi tarafından yapılan açıklamada İki yeni fatura ödeme talimatı vermek, 1.500 TL ek nakit ödül kazandırıyor. İlk defa Yapı Kredi bireysel kredi kartı ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda 1.000 TL ek ödül daha kazanmak mümkün hale gelirken, mobil uygulamyı aktif kullananlar 500 TL ek promosyon alıyor.