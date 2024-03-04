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Akaryakıt fiyatları baş döndürüyor! Bir ileri bir geri bu akşamki zam herkesi ilgilendiriyor

Brent petrol fiyatlarının artışı akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısı itibari ile uygulamaya geçecek olan zammın LPG'ye uygulanacağı açıklanmış bulunuyor.

Yayın Tarihi: 04.03.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 18:11
Akaryakıt fiyatları baş döndürüyor! Bir ileri bir geri bu akşamki zam herkesi ilgilendiriyor

Küresel olaylar ve dolar kurunun oynaklığı, direkt olarak brent petrol fiyatlarına yansırken, petrol fiyatlarının artışı da akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Yeni yıl vergilerinin eklenmesi ile akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış sonrasında petrol fiyatlarının ve doların artışı ile birlikte ardı arkasına zamlar eklenmeye devam ediyor. 

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Ocak ayından bu yana bir çok zamma tabi tutulan akaryakıt fiyatları geçtiğimiz hafta düzenlemem ile birlikte 1 TL'nin üstünde indirime tabi tutulmuştu. Son dakika yapılan açıklamada bugün itibari ile akaryakıt fiyatlarına tekrardan zam yapıldığı açıklanmış bulunuyor.

Yapılan açıklamada bu gece LPG'nin litre fiyatına zam uygulaması devreye girecek. Yılbaşı öncesinde 70 dolara kadar gerileyen brent petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansımıştı. Şimdilerde 83 dolar civarında seyreden petrolün varil fiyatının, Nisan ayı itibari ile tekrardan artışa geçeceği tahminleri uzmanlar tarafından sunulurken, 130 dolara kadar artabileceği konuşuluyor. 

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LPG'YE ZAM

Bu gece yarısı itibari ile geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına zam uygulamasının devreye gireceği tahmin ediliyor. Otogazın litre fiyatına 81 kuruşluk zam yapılacağı açıklanmış bulunuyor. 

İstanbul'da Otogaz 20.95 TL'den liradan satılıyor

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Akaryakıt fiyatları baş döndürüyor! Bir ileri bir geri bu akşamki zam herkesi ilgilendiriyor

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