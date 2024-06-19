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İşveren ve çalışan Temmuz’a kulak kesilsin! Asgari ücret kalemi kırıldı, o tarihte geliyor

Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı konusu zam vaktinin yaklaşması ile birlikte daha da bir merakla takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 19.06.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 12:27
İşveren ve çalışan Temmuz’a kulak kesilsin! Asgari ücret kalemi kırıldı, o tarihte geliyor

Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı konusu zam vaktinin yaklaşması ile birlikte daha da bir merakla takip ediliyor. Hükümet tarafından 2024 yılı içerisinde asgari ücrete ek zam yapılmayacağı belirtilse de, enflasyon artışının özellikle de asgari ücretliyi yorduğu bilinirken, çalışan tarafından zam sesleri yükselmeye devam ediyor. Peki Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI

Son 2 senede enflasyon rakamlarının hortlaması asgari ücretlinin maaşlarına 2 kere zam yapılmasının önünü açmıştı. Bilindiği üzere asgari ücretli çalışan 2 sene öncesine kadar senede tek zam almaktaydı. Ancak rakamlar gereği, maaş cepte kalmamaya başlaması ara zam gündemini tekrardan gündeme getirmeye başladı.

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Bakan Işıkhan geçtiğimiz hafta asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı ile alakalı olarak açıklamada bulunmuş ve Asgari ücretin belirlenmesi konusunun hükümetin tek başına verebileceği bir karar olmadığını belirtmişti. Bunun Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından şekilleneceği ifadesini sunan Işıkhan, ekonomik dengeler gereği Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağını vurguladı.

 En son Aralık ayında yapılan açıklama kapsamında %49,11 oranında zam alan asgari ücret ile alakalı son dakika açıklamalarda da ara zam yapılmayacağı belirtilmiş bulunuyor. Temmuz zammında emekliye yöneleceğini belirten baka Işıkhan, en düşük emekli aylığı konusunda güncelleme yapılacağını açıkladı.

ASGARİ ÜCRETLİYE ZAM OCAK’TA

Asgari ücrete 2025 yılı Ocak ayında zam yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda enflasyon karşısında ilk 6 ayda eriyen asgari ücretin son 6 aylık dönemde de erimeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ocak ayı zam oranları ile alakalı olarak da para politikaları gereğince yüzde 30- 35 arası zam uygulamasının devreye alınacağı tahmin ediliyor.

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İşveren ve çalışan Temmuz’a kulak kesilsin! Asgari ücret kalemi kırıldı, o tarihte geliyor

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