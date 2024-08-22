Akaryakıt fiyatlarında bu gece yarısı itibariyle büyük indirim! İşte güncel fiyatlar

Son dönemde art arda gelen zamlarla yükselen akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, vergi artışlarıyla birleşince akaryakıt fiyatlarına yansıyan artışlar kaçınılmaz hale geldi. Ancak, bu gece itibarıyla benzine yapılacak büyük indirim haberi, araç sahiplerine bir nebze olsun nefes aldıracak. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 1 lira 75 kuruşluk bir indirim geliyor.

Son dönemdeki fiyat artışlarının ardından gelen bu indirim, araç sahipleri için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve indirim hakkında bilmeniz gerekenler.

DÖVİZ KURU VE PETROL FİYATLARININ ETKİSİ

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile doğrudan etkileniyor. Özellikle son dönemde döviz kurundaki artışlar, akaryakıt fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Ayrıca, küresel petrol fiyatlarındaki oynaklık da Türkiye'deki fiyatlar üzerinde büyük bir etkiye sahip. Vergilere yapılan artışlar ise bu süreci daha da hızlandırdı. Ancak, bu gece gerçekleşmesi beklenen indirimle birlikte, fiyatlarda bir miktar gerileme yaşanacak.

22 AĞUSTOS 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları şehirler ve yakıt türlerine göre farklılık gösteriyor. İşte 22 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin Fiyatı: 44.66 TL

44.66 TL Motorin Litre Fiyatı: 43.94 TL

43.94 TL LPG Litre Fiyatı: 23.23 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin Fiyatı: 44.55 TL

44.55 TL Motorin Litre Fiyatı: 43.87 TL

43.87 TL LPG Litre Fiyatı: 22.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin Litre Fiyatı: 44.97 TL

44.97 TL Motorin Litre Fiyatı: 44.35 TL

44.35 TL LPG Litre Fiyatı: 23.24 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin Litre Fiyatı: 45.47 TL

45.47 TL Motorin Litre Fiyatı: 44.87 TL

44.87 TL LPG Litre Fiyatı: 22.99 TL

SEÇİM ÖNCESİ VE SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI

14 Mayıs 2024 seçimleri öncesinde, benzin ve motorin fiyatları bugüne kıyasla oldukça makul seviyelerdeydi. Benzin fiyatı seçimlerden önce 19,76 TL, motorin fiyatı ise 18,58 TL seviyesindeydi. Ancak seçimlerin ardından geçen süre zarfında, benzine yaklaşık 28 TL, motorine ise yaklaşık 26 TL zam geldi. Bu fiyat artışları, vatandaşların bütçelerini zorlayan en önemli faktörlerden biri haline geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplamalar sonucunda, dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, rekabet koşulları ve serbest piyasa dinamikleri nedeniyle şirketler ve şehirler arasında küçük farklar gösterebiliyor. Bu da akaryakıt fiyatlarında bölgesel farklılıkların oluşmasına neden oluyor.

BU GECEKİ İNDİRİMİN ETKİLERİ

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak 1 lira 75 kuruşluk indirim, benzin fiyatlarını bir nebze olsun aşağı çekecek. Ancak döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların devam etmesi, gelecekte yeni zamların gelebileceği anlamına da geliyor. Bu nedenle, vatandaşların bu tür indirimleri dikkatle takip etmeleri ve bütçelerini buna göre planlamaları önem taşıyor.