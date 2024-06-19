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Akaryakıt ve LPG zammı öncesinde büyük müjde! Dev indirim duyurusu yapıldı

Benzin ve motorine yarından sonra yapılacak olan zam, tüm ülkeyi Temmuz ayında ÖTV arrtılı öncesinde tedirgin ederken, son dakika haberi verilen indirim kampanyası dikkatleri üzerine topluyor.

Yayın Tarihi: 19.06.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 14:56
Akaryakıt ve LPG zammı öncesinde büyük müjde! Dev indirim duyurusu yapıldı

Benzin ve motorine yarından sonra yapılacak olan zam, tüm ülkeyi Temmuz ayında ÖTV arrtılı öncesinde tedirgin ederken, son dakika haberi verilen indirim kampanyası dikkatleri üzerine topluyor. Özellikle de banka ve firmalar tarafından sunulan kampanyalar geri iade fırsatı sunması bakımından dikkatleri üzerine toplarken, açıklaması yapılan son kampanya kapsamında yüzlerce lira iade fırsatı hak sahibi olunabiliyor. Günümüzde akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, sürücülerin gider masraflarını derinden etkilemeye devam ediyor.  Benzin ve motorin fiyatlarına gelen zamlar ve indirimler, sürücülerin yola çıkmadan önce özellikle kontrolünü sağladığı konu olurken, hal bu iken artı akaryakıt alışverişi kampanyaları da takip ediliyor. 

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SHELL'DEN BEDAVA YAKIT KAMPANYASI

Son günlerde dikkat çeken bu kampamnyalar arasından Shell benzin istasyonlarında geçerli olacak olan kampanya büyük indirimi beraberinde getiriyor.  Bu kampanya kapsamında, Shell istasyonlarından akaryakıt alan sürücülere 230 TL'lik bir indirim sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor. Kampanyaya katılmak isteyen sürücülerin, "SHELL" yazıp 2205'e SMS göndermesi gerekiyor.

ING BANK YAKIT KAMPANYASI 

ING Bank'ın sunduğu akaryakıt indirimi kampanyası olarak bilinen Shell Benzin istasyonlarında geçerli bu kampanya ay sonuna kadar devam edecek. ING kredi kartı sahipleri, Shell istasyonlarında gerçekleştirecekleri benzin, motorin veya LPG alımlarında 230 TL'lik bir indirimden faydalanabilecek. Söz konusu kampanya Shell İstasyonlarında geçerli olacak iken her alışverişin farklı günlerde yapılması zorunluluğu bulunuyor. Tek seferde ve 4 defa 800 TL ve üzeri akaryakıt ya da doğalgaz alımlarına yukarıda bahsi geçen tutar ödeniyor.

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16 Mayıs'ta başlayan kampanya ile alakalı olarak yapılan uyarıda 30 Haziran itibari ile kampanyanın son bulacağı belirtilmiş bulunuyor. Söz konusu kampanyada Garanti BBVA POS'undan yapılacak olan alımların geçerlş olacağı belirtilmiş bulunuyor.

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Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar sürücülerin ekonomisini olumsuz etkilemeye devam ederken, bu tür kampanyalar geri iade fırsatı ile bedava yakıt alımını sağlaması adına tercih ediliyor.  Sürücüler, akaryakıt harcamalarında tasarruf sağlamak ve bütçelerini korumak adına, bu gibi indirim fırsatlarını değerlendirmek adına harekete geçiyor. Hal bu iken Shell ve ING Bank ortaklaşa hazırlanan kampanyası ile birlikte 30 Haziran'a kadar yapılacak olan alımların bir miktarı geri iade ediliyor. 

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