Kriptoya para yatıranlara kötü haber! Bu kara haber beklenmiyordu

Ekonomist Şeref Oğuz, Ekonomim'de yayınlanan yazısında, Borsa'da yaşanan gelişmelerin ardından borsadan ayrılmaya başlayan gençlerin kripto para piyasasına yöneldiğini kaydederek, burada da aynı durumun beklendiğine dikkat çekti. Gençlerin finansal kültürleri henüz ilkokul seviyesinde olsa bile halka arz piyasasına canlılık getiren kişiler olarak görüldüğünü aktaran Oğuz, "Gençler yavaş yavaş toparlanıyor ve göçe hazırlanıyor." dedi. Oğuz, burada da aynı durumun kendilerini beklediğini de vurguladı.

“GERİ GELECEKLER Mİ?"

Şeref Oğuz, Borsa'dan ayrılan gençlerin geri dönüşüyle ​​ilgili şunları söyledi:





“Gerçekten zor. Çünkü borsanın kendisi 8.000 seviyesinin üzerinde kalmaya çalışıyor. Artan faiz oranlarına ek olarak, çeşitli enstrümanların artan çekiciliği, borsanın artık gençler için bir 'cennet' olmadığı anlamına geliyor. 'Yüzde 10' artış büyüsünü ortaya attılar. Kimse onlara 'Bunun dezavantajları var' demedi. Veya belki de hisse senedi fiyatlarının düştüğü gerçeğini kabullenemiyorlar. Ekonomi yeniden ivme kazandığında ve yabancılar borsanın likiditesiyle akın ettiğinde bazıları geri dönebilir."

GENÇLER KRİPTO'DA NE BEKLİYOR?

Kripto paralar için durumun daha riskli olduğuna dikkat çeken Oğuz, şu uyarılarda bulundu:

“Sanırım yağmurdan kaçıp doluya yakalanacaklar.Çünkü kripto para sektörü hala çok gri ve maceralarla dolu… Düzenlemelerin henüz oluşmadığı, risklerin yüksek olduğu ve kar algısının sürekli kirlilikle mücadele edildiği bu sektörü küresel bir kumarhane gibi görüyorum. Kripto meraklıları buna kızacak olsa bile borsadan kaçınmak ve kriptoya odaklanmak daha iyi kazançları garanti etmiyor."