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Akaryakıt zammı emekli maaşını arttırdı! O oran arttı da arttı

Emeklilerin gündeminde yer alan maaş zamları ile alakalı gün gün yeni hesaplamalar sunulmaya devam ediyor. Hayat koşullarının zorlaşmaya devam ettiği şu günerde artan enflasyon kadar emekli maaşı taban zammı ortaya çıkacak iken hükümetten refah payına ek olarak seyyanen zam beklentisi de devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 18:16
Akaryakıt zammı emekli maaşını arttırdı! O oran arttı da arttı

Emeklilerin gündeminde yer alan maaş zamları ile alakalı gün gün yeni hesaplamalar sunulmaya devam ediyor. Hayat koşullarının zorlaşmaya devam ettiği şu günerde artan enflasyon kadar emekli maaşı taban zammı ortaya çıkacak iken hükümetten refah payına ek olarak seyyanen zam beklentisi de devam ediyor. Milyonlarca emekli TÜİK verilerine heyecanla bekliyor. Akaryakıta yapılan zammın en çok da enflasyon üzerinde etkisinin artacağı tahmin edilirken, emekli maaş hesaplamalarını da değiştireceği tahmin ediliyor. . Akaryakıt fiyatlarındaki artışların da göz önünde bulunacağı tahminlerine istinaden zam oranlarının artacağı da belirtilmiş bulunuyor.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş konu ile alakalı olarak değerlendirmesini sundu. Oluşacak olan enflasyon farkının akaryakıta zam yapılması akabinde değişeceğini belirten isim, yüzde 25,75 olan bu farkın yüzde 26 üzerine taşınabileceğini belirtti. 

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Mayıs ayında açıklanan enflasyon farkı  yüzde 22,72 olurken 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyon farkının açıklanması akabinde milyonların aylık maaşı değişecek. 

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ARTACAK?

Uzmanlara göre emekli maaşındaki artışın yüzde 25- 30 civarında seyredeceği tahmin edilirken, emeklinin alım gücünün arttırlması adına ek zamların da devreye alınacağı ifade ediliyor. 2024 yılı emekliler yılı açıklaması kapsamında emeklinin beklentisi de yüksek seyrediyor. EN düşük emekli maaşı tahminleri 13.000 TL'den başlarken, memur emeklisinde de oranın yüzde 21 civarında olacağı ve bu kapsamda maaşın 18.000 TL'ye ulaşacağı belirtiliyor. 

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Ocak ayında asgari  ücret, emekli ve memur zamları ile alakalı gelişmelerde zam oranı yüzde 49,25 olarak açıklanırken, asgari ücret zammı yüzde 49.11 olarak şekillenmişti. Asgari ücret ile alakalı yapılan açıklamada Ocak zammının senenin son zammı olduğu iafade edilmiş ve asgari ücrete yeni zam yapılmayacağı belirtilmişti. Hükümetin Temmuz ayı başında zam ile alakalı vereceği her müjde merakla bekleniyor. 

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Akaryakıt zammı emekli maaşını arttırdı! O oran arttı da arttı

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