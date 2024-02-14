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Akaryakıt zammına bankalar dur dedi! Sadece 2 gün geçerli: 4,5 LT bedava yakıt alacaksınız

Garanti Bankası tarafından bir süredir devam eden akaryakıt kampanyası ile alakalı bankanın resmi internet sitesinden son uyarı yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 11:50
Akaryakıt zammına bankalar dur dedi! Sadece 2 gün geçerli: 4,5 LT bedava yakıt alacaksınız

Yaz mevsiminden beri akaryakıt zamlarındaki dur durmak bilmeyen artış karşısında sürücü tasarruf etmek adına her türlü imkanı gözetmeye başladı. Yeni yıl zammı da eklenince lt fiyatı neredeyse 45 TL'ye ulaşan yakıt fiyatları ile alakalı uzmanların uyarıları devam ediyor. En son geçtiğimiz gece motorine yapılan 2 liranın üzerindeki zam sonrasında sürücü isyan bayrağını çekerken, bu artışta etkisi olan dolar kuru, petrol fiyatları da bir türlü durulmuyor.

Akaryakıt fiyatları küresel ısınmalardan etkilendiği gibi döviz oynaklığından da doğruca etkilenebiliyor. Yaz başında gerileme sergileyen ancak sonrasında 100 dolara kadar tırmana petrol fiyatları, öncelik artış sebebi olarak biliniyor. Benzin ve mazottaki bu artış ile alakalı uzmanlar, petrol fiyatlarının yerinde durmayacağını tahmin ederken hedef olarak 130 dolara tekabül edeceğini belirtiyor. Bu durumunda akaryakıt fiyatlarının kat be kat artması anlamına geliyor.

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BEDAVA AKARYAKIT KAMPANYASI

Hal bu iken sürücüler araç kullanımını azaltmak ya da yakıt tasarrufu sağlamak amacı ile hareket ediyor. Bankalar da düzenlediği kampanyalar ile bu duruma destek olabiliyor. Bu destekler arasında akaryakıt istasyonları ile varılan anlaşmalar, yapılan akaryakıt alışverişinin bir kısmının bedavaya gelmesini sağlıyor.

GARANTİ BANKASI AKARYAKIT KAMPANYASI

Garanti Bankası tarafından bir süredir devam eden akaryakıt kampanyası ile alakalı bankanın resmi internet sitesinden son uyarı yapılmış bulunuyor. Yapılan anlaşmada ise 190 TL'ye varan bedava alışveriş imkanı sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor. Kampanyaya dahil olmak ve alışveriş yapmak için ise son tarihin 15 Şubat olduğu belirtiliyor.

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Akaryakıt alışverişi yapılmadan önce kampanyaya dahil olma zorunluluğu mevcut iken ilk önce "BP" yazıp, 3340'a SMS gönderen kazanıyor. Ya da başvurunun diğer yollarının ise uygulama üzerinden ya da internet bankacılığı aracılığı ile tamamlanacağı belirtilmiş bulunuyor.

Bonus üyesi BP istasyonlarında geçerli olan Garanti Bonus kampanyası tek seferde ve farklı günlerde yapılan 4 defa 700 TL ve üzeri işlemlerden 180 TL bonus/indirim kazanılacak iken BonusFlaş uygulaması ile kampanyaya dahil olan müşteriye 190 TL bedava akaryakıt alışverişi sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor. 1 Şubat'ta başlayan kampanya yarsın son buluyor.

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