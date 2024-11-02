Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Ülkemizde olduğu kadar dünya genelinde de yakından takip edilen akaryakıt fiyatları, bir kez daha vatandaşların cebini vurmaya hazırlanıyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların doğrudan etkilediği akaryakıt fiyatları ile alakalı olarak son dakika gelişmeler mevcut. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlardan bu kez de otogaz etkilenecek.

LPG ZAMMI AÇIKLANDI

Araç sahipleri, sürekli değişkenlik gösteren akaryakıt fiyatlarını yakından takip ederken, bu gece yarısı itibarıyla LPG’da 71 kuruş zam yapılacağı ortaya çıktı. Eylül ayının sonlarına gelindiğinde, 1,77 TL’lik bir artışla dikkat çeken LPG litre fiyatı, bu geceki zamla birlikte bir kez daha güncellenecek.

2 Kasım 2024 Cuma günü itibarıyla Türkiye'nin büyük şehirlerindeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

• İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 42,91 TL, Motorin: 42,80 TL, LPG: 25,35 TL

• İstanbul Anadolu Yakası: Benzin: 42,79 TL, Motorin: 42,72 TL, LPG: 24,85 TL

• Ankara: Benzin: 43,32 TL, Motorin: 43,33 TL, LPG: 25,29 TL

• İzmir: Benzin: 43,75 TL, Motorin: 43,82 TL, LPG: 24,91 TL



