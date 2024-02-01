Akbank; Ocak sonu müjdeyi patlattı! Promosyonu 30.000 TL ile aya götürdü!

Yeni yıl zam açıklamaları devam ederken, diğer taraftan bankalar tarafından promosyon açıklamaları da devam ediyor. emekli promosyonlarının güncelleneceği kulisi ile birlikte çalışan promosyonları için de gün gün bankalar ile yetkililer bir araya geliyor. Yeni yıl da maaş aralığı değişen emekli bankaların sunduğu emekli promosyonlarını yakından takip ediyor. Emekli promosyonları 10.000 TL ve üzeri aralığında eşitlenmiş bulunuyor. Ancak bununla alakalı SGK ile bankaların görüşmelerinin devam ettiği biliniyor. Çalışanlarda ise promosyonlar maaş promosyonu olarak biliniyor. Çalışılan şirket, kurum, kuruluş fark etmeksizin banka yetkilileri ile yapılan görüşmelerde varılan mutabakat oranında ödeme yapılıyor.





ÇALIŞAN PROMOSYONLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Kurum, kuruluşlar maaş bankası konusunu ihaleye çıkartırken, en fazla ödemeyi yapan banka ile müzakere imzalanıyor. MEM promosyonları 2023 senesinde rekorlar kıramamış iken, yeni yıl sanki MEM promosyonları senesi olacağa benziyor. Son dakika olarak açıklanan MEM promosyonu kapsamında 30.000 TL ödeme yapılacağı açıklanmış bulunuyor.





YILDIRIM İLÇE MEM PROMOSYONU

Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bankalar arasında Yıldırım Kaymakamlık binasında düzenlenen toplantı sonrasında ihaleyi kazanan banka ve her bir personele ödenecek olan tutar belirlenmiş ve imzalar atılmış bulunuyor. Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre; 7 bankanın ihaleye dahil olduğu belirtildi. AkBank A.Ş. tarafından yapılan 30 bin liralık promosyon teklifinin tercih edildiği belirtilirken, komisyonun teklifi kabul ettiği ve anlaşma sağlayıp, imzaların atıldığı belirtilmiş bulunuyor.