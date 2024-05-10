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Akşam 18.00'da hesabına iki kere bakacaksınız! IBAN dolup taşacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Mayıs ayı boyunca çiftçilere önemli destek ödemeleri sağlamaya devam ediyor. Bugün itibari ile Nisan ayının son ödemelerinin TCKN'ye göre kalan kısmının hesaplara aktarılacağı belirtilmiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 10.05.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 13:03
Akşam 18.00'da hesabına iki kere bakacaksınız! IBAN dolup taşacak

Ülkemizde dar gelirli kesim ve çiftçi kesime yönelik bir çok destek ödemesi sağlanıyor. Dar gelirliye sağlana destek toplum arasında dezavantajlı birey kalmamasını hedeflerken, üreticiye sağlanan destekler de enflasyonun dinginleşmesi adına sağlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığı ile sağlanan bu destekler ile alakalı hesaplara aktarılan tutarlar hafta hafta bakanlık tarafından kamuoyuna sunuluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Mayıs ayı boyunca çiftçilere önemli destek ödemeleri sağlamaya devam ediyor. Bugün itibari ile Nisan ayının son ödemelerinin TCKN'ye göre kalan kısmının hesaplara aktarılacağı belirtilmiş bulunuyor. Tarım Bakanlığı tarafından hak sahibi bireye sağlanan ödemeler genel olarak Cuma günleri yapılırken, hesaplara ise 18.00'den sonra aktarılıyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta Cuma günü de hesaplara aktarılan tutarlar ile alakalı bilgilendirme yapılmıştı. T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası son hanelerine göre kademeli olarak ödenen destek ödemelerini kalan kısmı da bugün itibari ile hesaplara aktarılacak. Her Cuma hesaplara Tarım Bakanlığı tarafından ödemeler sağlanırken Mayıs ayında kalan ödemelerin tarihleri ise 17, 24 ve 31 Mayıs olacağı tahmin ediliyor.

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TCKN'YE GÖRE BUZAĞI DESTEĞİ ÖDEMESİ

Bugün hesaplara aktarılacak olan tarımsal destek ödemesinin buzağı desteği mayıs ödemesi olduğu belirlemiş bulunuyor. Kimlik ve vergi numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar bugün saat 18.00 itibari le destek ödemelerini hesaplarında görebilecek. Destek ödemeleri ile ilgili tüm bilgiler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulmaya devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesini takip ederek de güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

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