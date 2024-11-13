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Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeni yılda geçerli olmak üzere bir çok yenilik ve kural getirildiği ifade edildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 11:47
Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeni yılda geçerli olmak üzere bir çok yenilik ve kural getirildiği ifade edildi. Alışverişlerde geçerli olacak olan bu uygulamalar ile birlikte güvenliğin hat safhaya çıkarılması hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2025’ten itibaren 3 bin TL ve üzeri tüm alışverişlerde e-arşiv faturası kesilmesi zorunlu hale getirildi. Alınan bu karar, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" kapsamında yürürlüğe girdi. 

1 Ocak 2026 itibarıyla fatura tutarına bakılmaksızın tüm işlemlerde e-arşiv faturası oluşturulması zorunluluğu geldi. Elektronik belgelerin kullanımının yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılması adına yapılan bu düzenleme ile birlikte Gider pusulası ve müstahsil makbuzu gibi belgeler de elektronik ortamda düzenlenebilecek. Bakanlık, vergi mükelleflerinin işlemlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerini hedeflediği açıklamasını yaptı.  

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

İNŞAAT SEKTÖRÜNE DÜZENLEME 

İnşaat demiri üretim ve ithalat süreçlerinin daha güvenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla İnşaat Demiri İzleme Sisteminin devreye alındığını belirten bakanlık, Brüt satış hasılatı 1 milyon TL’nin üzerinde olan inşaat demirini işleyen firmaların, e-irsaliye uygulamasına dahil olacağını belirtti. Bu sayede inşaat sektöründe şeffaflık ve vergi güvenliğinin arttırılması hedefleniyor.  

ÖZEL ENTEGRATÖRLER İÇİN YENİ KARARLAR 

GİB, elektronik belge uygulamalarına ilişkin de yeni kararlar alındığını ifade etti. Alınan yeni kararlar ile birlikte, elektronik belge uygulamalarında usulsüzlük yapan özel entegratörlerin izinleri iptal edilebilecek. Muhasebe ve beyan süreçlerinin hızlanması ve kolaylaşması adına alınan kararlar, vergi kaçakçılığının önlenmesine katkı sağlayacak.  

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