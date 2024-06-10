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Brent petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor! Varil fiyatı 79,77 doları buldu

Brent petrolün varil fiyatı, yaz aylarında artan talep ve jeopolitik riskler nedeniyle yükselişini sürdürüyor. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının azalması ve Yemen'deki gelişmeler de fiyatları yukarı itiyor.

Yayın Tarihi: 10.06.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 10:40
Brent petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor! Varil fiyatı 79,77 doları buldu

Brent petrolün varil fiyatı 79,77 dolar

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, 79,77 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 80,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,62 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün ise fiyatlarda küçük bir artış gözlemlendi ve varil fiyatı 79,77 dolara çıktı.

Fiyat Artışının Sebepleri:

Yaz aylarında artan petrol talebi: Yaz aylarında artan seyahatler ve tatil planları, petrol talebinin artmasına yol açıyor. Bu durum da fiyatlarda yukarı yönlü bir baskı yaratıyor.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının azalması: ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 64 azaldı. Bu durum, petrol arzının azalmasına ve fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik riskler: Yemen'deki İran destekli Husilerin deniz trafiğini hedef alan saldırıları ve bölgedeki diğer jeopolitik gelişmeler, petrol arzının kesintiye uğrama riski taşıyor. Bu durum da fiyatlarda belirsizlik ve artışa yol açıyor.

ABD'de Fed Faiz Kararı Bekleniyor:

Piyasa oyuncuları, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını merakla bekliyor. Fed'in bu yıl sadece bir kez faiz indirimine gideceğine dair tahminlerin güçlenmesi, petrol fiyatlarındaki artışı kısıtlıyor.

Uzmanlar, piyasalarda arz-talep dengesine ilişkin ipuçları verecek ve yarın açıklanacak OPEC aylık petrol piyasası raporuna odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 80,22 ile 81,28 dolar aralığının direnç, 79,16 ile 78,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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