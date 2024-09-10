Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

Geçtiğimiz seneden bu yana erken emeklilik hakkından faydalanan emekli sayısı 2 milyonun üzerine çıktı. Emeklilik işlemleri hala devam eden ve yeni emekli olmaya hak kazanan emekliye özel olarak hazırlanan destek paketini Ziraat Bankası duyurdu. Banka tarafından düzenlenen yeni emekli kampanyasında, emekli maaşını 3 sene boyunca bankadan almaya taahhüt veren emekli, emekli promosyonuna özel olarak bankanın sunduğu destek programlarından faydalanacak. Emekli maaşı almaya başlayacak olan vatandaşlar için Ziraat Bankası, müjdeli haberi verdi. Emekliye sağlanan ek avantajlar, emeklinin cebinin dolmasını sağlarken diğer taraftan da indirim ve birçok avantajı da beraberinde getiriyor.
EMEKLİYE ÖZEL MEVDUAT FAİZİ
İlk defa emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alacak olan müşterilere özel olarak sunulan vadeli mevduat faiz oranları, emeklinin yatırımının katlanmasını sağlayacak. Yeni emekliye özel olarak sunulan vadeli mevduat oranları, daha fazla getiri kazanmasına olanak sağlayacak.
ÜCRETSİZ HGS VE İNDİRİMLİ KASA HİZMETİ
Ziraat Bankası yeni emekli kampanyasında dikkat çeken bir detayda emekliye özel olarak sağlanan indirimli kasa hizmeti ve ücretsiz HGS kartı olmakta. Emekliler, bankanın şubelerine başvurarak ücretsiz HGS etiketi alabileceği gibi kasa hizmetinden de yüzde 25 indirimli faydalanabilecek.
BEDAVA EFT- HAVALE İŞLEMLERİ
Emeklinin emekli maaşını bankaya taşıması durumunda sağlanan avantajlar arasında para gönderirken ödenen kesintilerin ortadan kaldırılması. Bankanın mobil ve internet bankacılığı üzerinden havale, EFT ve FAST işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecek.
EMEKLİ 360 PROGRAMI DESTEĞİ
Ziraat Bankası'nın sunduğu Bankkart 360 özelliği sayesinde, emekliler bankacılık ürünlerini kullanarak Bankkart Lira kazanacak iken kazanılan bankkart liralar farklı kalemlerde kullanılabilecek.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Hangi banka olursa olsun emekli maaşını taşıyan müşteri, emekli promosyonuna hak sahibi oluyor. Bu sayede ise emekli Ziraat Bankası’ndan 12.000 TL’ye varan emekli promosyonuna hak sahibi olabiliyor.
EMEKLİLERE ZİRAAT BANKASINDAN DAVET
Emekliye özel olarak hazırlanan destek paketinin yanı sıra emeklinin nakit ihtiyaçlarına da çözüm bankadan gelmiş bulunuyor. Emekli, 36 ay vadeye kadar ihtiyacı olan nakit ödemeyi, banka kanallarına başvurarak kişiye özel faiz imkanları ile sahip olabilecek. Emeklinin nakit ihtiyacına çözüm olabilecek bu destekler, emeklinin hayatını kolaylaştıracak adımlar olarak şekillenirken, emeklinin zaten zor geçen hayatını hafifletmeyi amaçlıyor.