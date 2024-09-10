Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

Geçtiğimiz seneden bu yana erken emeklilik hakkından faydalanan emekli sayısı 2 milyonun üzerine çıktı. Emeklilik işlemleri hala devam eden ve yeni emekli olmaya hak kazanan emekliye özel olarak hazırlanan destek paketini Ziraat Bankası duyurdu. Banka tarafından düzenlenen yeni emekli kampanyasında, emekli maaşını 3 sene boyunca bankadan almaya taahhüt veren emekli, emekli promosyonuna özel olarak bankanın sunduğu destek prog ramlarından faydalanacak.

Emekli maaşı almaya başlayacak olan vatandaşlar için Ziraat Bankası, müjdeli haberi verdi. Emekliye sağlanan ek avantajlar, emeklinin cebinin dolmasını sağlarken diğer taraftan da indirim ve birçok avantajı da beraberinde getiriyor.