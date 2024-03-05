Alışveriş tutkunları havalara uçacak! Tek SMS'ye yarısını banka karşılayacak

Yeni müşteri kazanma yarışında sağladığı kampanyaları ile üst sıralarda yer alan Akbank Mart ayı kampanyaları ile gönülleri çelmeye devam ediyor. Akbank tarafından ay ay yeni kampanya güncellemeleri devam ediyor. Yeni müşteri kazanmak ya da kendi müşterilerinin memnuniyetini sağlamak adına çeşitli avantajlı fırsatları bir araya getiren Akbank Mart ayı kampanyaları ile de dikkat çekiyor. Gerek kredi, gerek geri ödeme gerekse de fatura talimatları olarak bir çok fırsat sunan banka tarafından ay başında kişiye özel olarak başlatılan Yarısı 300 kampanyası dikkatleri üzerine çekiyor.

Akbank tarafından açıklaması yapılan kampanya kapsamında 31 Mart'a kadar yapılacak ilk harcamanın yarısının banka tarafından karşılanacağı belirtildi. Kampanyaya katılım şartı bulunmakta iken dahil olunması akabinde yapılacak olan ilk harcamanın yarısı kadar geri ödeme imkanı sağlanacak. Toplamda 300 TL'ye varan chip para ödül verileceği açıklanmış bulunuyor.





AKBANK YARISI BİZDEN KAMPANYASI

Kampanyaya SMS üzerinden ya da Akbank mobil üzerinden ücretsiz kayıt olunabilmekteyken SMS ile kayıt olabilmek için Yarısı300 yazıp 45 66'ya SMS gönderilmesi yeterli oluyor.

İLK HARCAMANIN YARISI AKBANK'TAN

Akbank tarafından 31 Mart'a kadar geçerli olacak olan kampanya ile alakalı resmi internet sitesinden açıklama yapılmış bulunuyor. Kampanyaya katılım kolaylığı tercih edilebilirliği arttırıyor. SMS ya da Akbank mobil uygulaması ile kolaylıkla işlemler tamamlanabilmekteyken, anında yapılan harcamalara geri ödeme olarak Toplamda 300 TL chip para veriliyor.

Yapılan harcama sonrasında kampanyadan kazanılan chip paralar bankanın mobil uygulaması üzerinden takip edilebiliyor. ''Chippara kazançlarım'' menüsüne girilerek hak sahibi olunan geri ödeme takip edilebiliyor. Kazanılan chip paralar Akbank kartının kullanıldığı üye iş yerlerinde harcanabiliyor. 31 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak olan kampanya sayesinde müşterinin ilk harcaması büyük bir avantaj sağlayarak tasarruf elde etmesini yardımcı oluyor.