Altın almak için son trene tutunan kazanacak! Piyasalarda deprem etkisi: Son kez tarih verildi

Yatırım yapmak isteyenler, elinde döviz ve altını olup satmayı düşünenler ancak zarar eder miyim endişesi içinde olanlar bu haber sizin için. Serbest piyasada neler oluyor? Dolar ve altın oranları ne yönde seyir gösteriyor hepsi ve daha fazlası haberimizde.

Altın almak için son trene tutunan kazanacak! Piyasalarda deprem etkisi: Son kez tarih verildi
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Uluslararası ekonomi piyasalarında dolarda gerileme görülürken altın yükselmeye başladı. Peki bu süreç gram ve çeyrek fiyatları için nasıl bir seyir izleniyor?

Serbest piyasada günün bu saatlerinde çeyrek altın 3.050 liradan işlem görürken, gram altın 1854 liraya kadar yükseldi. Altın tabanının yükselişinde piyasa dinamiklerinden çok, bölgesel çatışmalarda kayda değer bir ilerleme sağlanamaması, uluslararası kurum ve kuruluşların Ortadoğu'nun kalkınmasında isteksiz davranması ve barış konusunda net bir karar alarak bu süreci ılımlı bir duruma getirememesi olumsuz bir psikolojik algı yarattı.

altın

Dolar İle Ters Bağıntı 

Doların biraz daha yükselmesini bekleyen yabancı yatırımcılar şu anda kendi paralarını ülkeye sokmak istemiyor. Yabancı yatırımcılar tahvil almak için bekliyor. Altın piyasası uzmanları altındaki yükselişi şöyle değerlendiriyor:

'Gram altın artık 1900 bandını zorlamaya başladı. Ons altın şu anda 2000'lerde. ABD'de tutanaklar açıklanıyor. Dolar düşüyor, euro ve sterlin yükseliyor. Geçen haftaki enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesinin ardından dolar düşmeye başladı. Yeni bir faiz artırımı beklentisi yok. Dolar endeksi düştükçe dolar endeksi yükseliş trendine geri döndü."

Düşük Fiyatlarda Fırsat Arayışı

Elinde altın olanların bu seviyelerde bekletmeleri tavsiye edilirken, acilen satması gerekenler bu seviyelerden bunu yapabilirler. Alımlarda ise gram olarak 18 10-15 kadar geri çekilmeler izleyebilir. Benzer şekilde çeyrek altında 3.000 alt seviye olacak şekilde 3.000 20-3.025 bandı gözlemlenebilir.

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