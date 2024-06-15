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Altın almak isteyenlere son şans! O tarihten sonra altın fiyatları ok gibi fırlayacak

Altın yatırımcılarına önemli uyarı! Bu tarih sonrası alamayacaksınız! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.06.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 11:30
Altın almak isteyenlere son şans! O tarihten sonra altın fiyatları ok gibi fırlayacak

Altın almak isteyenler elini çabuk tutsun! Bu tarihten sonra rekor kıracak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN YATIRIMCILARINA UYARILAR

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik son hızıyla devam ederken uzmanlar yatırımcıların piyasayı yakından takip etmesi gerektiğini bildiriyor. Güncel olarak altın fiyatlarının düşük seviyede olduğunu söyleyen kuyumcular yatırımcılar için alım fırsatı olacağını belirtiyor. 

altın piyasası hareketlilikleri

Yaz mevsiminde düğün sezonunun da açılmasıyla birlikte altın fiyatlarındaki yükseliş riski artıyor. Bu sebeple uzmanlar sene sonuna doğru altın fiyatlarının artacağı beklentisi nedeniyle bu fiyatlardan alım yapılabileceğini söylüyor. Bu hafta ABD FED toplantısından alınacak faiz kararları da altın piyasasını etkileyecek.

Not: yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. 

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