Altın almak isteyenlere son şans! O tarihten sonra altın fiyatları ok gibi fırlayacak

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ALTIN YATIRIMCILARINA UYARILAR

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik son hızıyla devam ederken uzmanlar yatırımcıların piyasayı yakından takip etmesi gerektiğini bildiriyor. Güncel olarak altın fiyatlarının düşük seviyede olduğunu söyleyen kuyumcular yatırımcılar için alım fırsatı olacağını belirtiyor.





Yaz mevsiminde düğün sezonunun da açılmasıyla birlikte altın fiyatlarındaki yükseliş riski artıyor. Bu sebeple uzmanlar sene sonuna doğru altın fiyatlarının artacağı beklentisi nedeniyle bu fiyatlardan alım yapılabileceğini söylüyor. Bu hafta ABD FED toplantısından alınacak faiz kararları da altın piyasasını etkileyecek.

Not: yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.