Altın almayan dizlerini dövecek! Son fırsat geldi çattı: Uzman isimden acil uyarı

Gram altın güncel olarak 1.845 TL olarak işlem görürken son 24 saat içerisinde yüzde 0,11 oranında yükselişle beraber son bir haftada yüzde 1,60 oranında değişim dikkatleri çekti. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, açıklamalarında yılın son alım zamanı olduğunun altını çizerek FED Başkanı ve üyeleri için dolara karşı baskılama olduğunu belirtti.

BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftalarda 7.771 puan ile bitirirken bu hafta ise 7.500 - 8.000 aralığında takipçisi oluyor. Kısa vade üzerinde beklentinin olumsuz olduğunu belirten Memiş, dolar için ise hedefin 29 lira olduğunu söyleyerek yakın takipçisi olduğunu açıkladı.





Altın alacaklar sıkı bir araştırma içerisine girerken Memiş, altın 1.936 dolar seviyelerinde kapanış yaparken destek seviyesi ise 1930 dolar olarak devamlılık gösterdiğini ifade etti. Geçtiğimi ay 1808 dolar seviyesinde devam eden ons altın bu hafta ise 1936 dolar civarında hızlı yükselişe tabi oldu. Yılın son alım zamanı olduğuna vurgu yapan İslam Memiş, geçtiğimiz ay altın almayanlar bu ay 1873 seviyesinden alım yapacağını bildirerek 2024 yılının ise altın odaklı olacağını açıkladı.