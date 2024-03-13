Bist 100
9.020,96 0%
DOLAR
32,1 0,14%
EURO
35,14 0,22%
ALTIN
2.221,87 0,34%

Altın biriktirenlere flaş uyarı! Bu altını götüren kuyumcudan eli boş dönüyor

Türkiye&#039;de geçen yıl yatırımcısına yüzde 78 kazanç sağlayan altın için kuyumcular dikkat çeken bir karar aldı. Kuyumcular dolandırıcılık riskini önlemek için kesme altını satın almayacaklarını duyurdular. Uygulama 81 ilde geçerli durumda

Yayın Tarihi: 13.03.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 14:39
Altın biriktirenlere flaş uyarı! Bu altını götüren kuyumcudan eli boş dönüyor

Altın yatırımcılarına yönelik kuyumcu sektöründen dikkat çeken bir karar geldi. Türkiye'de geçen yıl yatırımcısına yüzde 78 kazanç sağlayan altın için kuyumcular, dolandırıcılık riskini önlemek amacıyla kesme altını satın almama kararı aldı. Küresel enflasyon endişeleri ve faiz artırım süreçlerinin sona ermesiyle altın fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, bu durum dolandırıcıların da altına yönelmesine neden oldu. Kuyumcular, kesme altın formundaki ürünlerde yaşanan dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek ve müşteri güvenliğini sağlamak için bu adımı attı. Bu uygulama, Türkiye genelinde 81 ilde geçerli olacak.

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak kesme altınların sahte üretimi ve piyasaya sürülmesi, altın yatırımcılarını mağdur etti. Özellikle kesme altınların üzerinde barkot veya seri numarası bulunmaması, dolandırıcıların sahte üretimde rahat hareket etmelerine olanak tanıdı. Bu durumu göz önüne alan kuyumcular, kesme altınları satın almayarak dolandırıcılık riskini en aza indirmeyi hedefliyor.

altın fiyatları

Kuyumcular, altın yatırımcılarını kesme altın alım-satımından kaçınmaları konusunda uyardı. Özellikle paketli altın ürünlerinde bulunan seri numarası ve üretici firma bilgilerinin sahtecilik ihtimalini azalttığını belirten kuyumcular, kesme altınların bu güvenlik özelliklerini taşımadığı için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kesme altınlar, kuyumcular tarafından gramı tartılarak satılan bir altın türüdür. Ancak üzerlerinde barkot veya seri numarası bulunmaması, dolandırıcıların kolaylıkla sahte üretim yapmasına olanak sağlıyor. Kuyumcuların bu uyarısı, altın yatırımcılarını güvenli alım-satım yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullulara sürpriz tarih! O gün kimse ne olduğunu bile anlamayacak

İstanbullulara sürpriz tarih! O gün kimse ne olduğunu bile anlamayacak

Nerde o eski bayramlar diyenlere inat! Banka yüzde 10 geri ödeme yapacak

Nerde o eski bayramlar diyenlere inat! Banka yüzde 10 geri ödeme yapacak

4A-4B-4C'li fark etmiyor: Fatura desteği 5.000 lira; 10.000 liraya ek veriliyor

4A-4B-4C'li fark etmiyor: Fatura desteği 5.000 lira; 10.000 liraya ek veriliyor

Gerek emekli gerekse de memurlar 4 Nisan'a dikkat: En az 10,272 TL hesaba trink geçecek

Gerek emekli gerekse de memurlar 4 Nisan'a dikkat: En az 10,272 TL hesaba trink geçecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altın fiyatlarında uçuş başlıyor! O tarihte 3500 TL'yi görecek!
2
SSK- Bağ-Kur'luya 17-28 Nisan'da ödenecek 2. maaş tutarları netleşti: Fatura desteği bile var!
3
Bankaların promosyon kavgası devam: Yapı Kredi 23,850 TL ile göz kamaştırdı
4
Nihayet 2024 promosyon rekoru kırıldı! Ay ortasında İş Bankası 35.000 TL verecek
5
ÖTV'siz 400.000 TL'ye otomobil fırsatı! Otomobil devinden büyük indirim
6
Faize meydan okuyan kredi: Oranlar 3'ten geri tepetaklak düştü
7
Halkbank emekli promosyonu paketi yaptı: Ödemeler 10.000 TL'ye yükseldi

İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ ilk sırada! Veriler şaşkına çevirecek

Gram altın şahlandı! İslam Memiş altın satmak için tarih verdi

Nerde o eski bayramlar diyenlere inat! Banka yüzde 10 geri ödeme yapacak

Gerek emekli gerekse de memurlar 4 Nisan'a dikkat: En az 10,272 TL hesaba trink geçecek

Altın biriktirenlere flaş uyarı! Bu altını götüren kuyumcudan eli boş dönüyor

Ramazan destekleri elden teslim ediliyor! Gıda alışveriş kartı veriliyor

Uzun kirpiklerin formülü bundaymış! 5 gece sürünce ok gibi uzatıyor

Meclis'te onaylandı! emekliye 500 TL destek: Her ay verilecek

İstanbullulara sürpriz tarih! O gün kimse ne olduğunu bile anlamayacak

Emekliye seçim zammı açıklaması: Kademeli artış 12.000 TL'den başlıyor

Araba almak isteyenlere flaş uyarı! O tarihten sonra alan yandı

4A-4B-4C'li fark etmiyor: Fatura desteği 5.000 lira; 10.000 liraya ek veriliyor