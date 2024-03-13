Altın biriktirenlere flaş uyarı! Bu altını götüren kuyumcudan eli boş dönüyor

Altın yatırımcılarına yönelik kuyumcu sektöründen dikkat çeken bir karar geldi. Türkiye'de geçen yıl yatırımcısına yüzde 78 kazanç sağlayan altın için kuyumcular, dolandırıcılık riskini önlemek amacıyla kesme altını satın almama kararı aldı. Küresel enflasyon endişeleri ve faiz artırım süreçlerinin sona ermesiyle altın fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, bu durum dolandırıcıların da altına yönelmesine neden oldu. Kuyumcular, kesme altın formundaki ürünlerde yaşanan dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek ve müşteri güvenliğini sağlamak için bu adımı attı. Bu uygulama, Türkiye genelinde 81 ilde geçerli olacak.

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak kesme altınların sahte üretimi ve piyasaya sürülmesi, altın yatırımcılarını mağdur etti. Özellikle kesme altınların üzerinde barkot veya seri numarası bulunmaması, dolandırıcıların sahte üretimde rahat hareket etmelerine olanak tanıdı. Bu durumu göz önüne alan kuyumcular, kesme altınları satın almayarak dolandırıcılık riskini en aza indirmeyi hedefliyor.





Kuyumcular, altın yatırımcılarını kesme altın alım-satımından kaçınmaları konusunda uyardı. Özellikle paketli altın ürünlerinde bulunan seri numarası ve üretici firma bilgilerinin sahtecilik ihtimalini azalttığını belirten kuyumcular, kesme altınların bu güvenlik özelliklerini taşımadığı için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kesme altınlar, kuyumcular tarafından gramı tartılarak satılan bir altın türüdür. Ancak üzerlerinde barkot veya seri numarası bulunmaması, dolandırıcıların kolaylıkla sahte üretim yapmasına olanak sağlıyor. Kuyumcuların bu uyarısı, altın yatırımcılarını güvenli alım-satım yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.