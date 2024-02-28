Altın biriktirenlerin aklı başından gidecek! Gram altında bu rakam ilk kez telaffuz edildi

Altın piyasasındaki trendler yatırımcıları endişelendiriyor. Altın fiyatlarının Fed etkisiyle yükselişe geçmesi bekleniyor ancak merkez bankalarının faiz kararları da önemli olacak.

Bunun Fed'e etkisi nedir?

Gram ve çeyrek altının fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte Fed'in piyasayı nasıl değerlendireceği ve faiz indirimine ilişkin beklentiler yatırımcılar için önem taşıyor. Fed'in etkisiyle birlikte doların 60 TL'ye, ons altın fiyatının da 3 bin dolara ulaşabileceği öngörülüyor. Altının gram fiyatının 4.000 TL'ye kadar çıkabileceği öngörülüyor.

28 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI





Gram Altın

Alış fiyatı: 2.024,95 TL / Satış fiyatı: 2.025,13 TL

Çeyrek Altın

Alış fiyatı: 3.457,00 TL / Satış fiyatı: 3.529,00 TL

Yarım Altın

Alış fiyatı: 6.914,00 TL / Satış fiyatı: 7.058,00 TL

Tam Altın

Alış fiyatı: 13.722,00 TL / Satış fiyatı: 14.074,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış fiyatı: 13.974,00 TL / Satış fiyatı: 14.185,00 TL

Ata Altın

Alış fiyatı: 14.080,00 TL / Satış fiyatı: 14.413,00 TL

Yatırımcılar karar alırken piyasa faaliyetlerini ve ekonomik tahminleri dikkate almalıdır. Altın piyasasında meydana gelen dinamikler ve değişimler yatırımcılar için fırsat ve risk yaratmaya devam ediyor.