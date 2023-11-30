Altın, dolar değil ev alacaklara kritik uyarı! İslam Memiş'ten çarpıcı açıklama geldi

İslam Memiş'ten Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Uyarı!

Altın ve Dolar gibi yatırım sektörlerindeki başarılı tahminleriyle tanınan İslam Memiş, bu kez ev almak isteyenleri ilgilendiren bir uyarıda bulundu.

Para piyasalarının profesyonellerinden İslam Memiş, Beyaz TV'de yayınlanan Akılda Kalsın programında ev sahibi olmayı düşünen bireylere kritik öneriler sundu. Finans Analisti İslam Memiş, programa katılan ve ilk kez ev almayı düşünenlere hitaben, "Elinizde Türk Lirası varsa ve bir ev almak niyetindeyseniz acele etmekte fayda var" şeklinde konuştu.

İslam Memiş'in ev almak isteyenlere yönelik bu çağrısı, finans dünyasındaki etkili tahminleriyle öne çıkan bir uzmanın, konut piyasasındaki son gelişmeler hakkındaki önemli düşüncelerini yansıtmaktadır.



Emlak ve Döviz Yatırımlarında İslam Memiş'ten Uyarılar

Beyaz TV'de ekranlara gelen Akılda Kalsın programının sunucusu Melissa Bağcı, izleyicilerden gelen "Elimde bir miktar nakit var. Nasıl değerlendirmeliyim? Ev mi yoksa araba mı almalıyım?" sorusunu finans dünyasının önde gelen isimlerinden İslam Memiş'e yöneltti. Memiş, "Kusura bakmayın belki kızabilirsiniz. Enflasyon bütün dünyada patlak verdi. TL bazlı emlak fiyatlarında düşüş beklemeyin. Bugün elinizde TL varsa ve başınızı sokacak bir ev almak istiyorsanız, bunu bir an önce almalısınız. Bugün Kasım ayındayız ve aynı cümleyi kullanabilirim." yanıtıyla, ekonomik durumu değerlendirdi.

Özellikle ilk kez ev almak isteyenlere ve finansal kararlarını erteleyenlere hitap eden İslam Memiş, "Borsada altında paramı değerlendireyim, sonra evimi alayım" gibi düşüncelerin yanlış olduğunu vurguladı. Memiş'in bu açıklamalarının altında, TL bazlı fiyatların düşme olasılığının zayıf olduğu düşüncesi yatmaktadır. Dövizle maliyetlenen sektörlerin doların yükselişiyle maliyetlerini artırdığını belirten Memiş, önümüzdeki yıllarda doların daha da değer kazanabileceği tahmininde bulundu. "Çünkü dolarla maliyeti olan bir sektörü konuşuyoruz. Ve dolarla maliyeti olan bir sektörde doların 18'den 28'e yükseldiğini görüyoruz. Muhtemelen 40-45 seviyelerini 2024'te görebiliriz diye tahmin ediyorum." açıklamasıyla, döviz ve emlak yatırımları hakkında izleyicilere önemli bilgiler sundu.

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