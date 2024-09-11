Altın Fiyatları 11 Eylül 2024: Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar Oldu?

Altın, yatırımcıların gözde enstrümanlarından biri olarak, 11 Eylül 2024 Çarşamba günü de hareketliliğini koruyor. Altının onsu günün ilk saatlerinde 2,526 dolardan işlem görürken, gram altın 2.762,93 TL’den işlem görmeye başladı. Çeyrek altın fiyatları ise 4.517,38 TL olarak dikkat çekiyor. Altın fiyatlarındaki bu hareketlenme, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.



Güncel altın fiyatları, ons altın, gram altın ve çeyrek altın ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

ALTINDA GÜNÜN İLK SAATLERİ: ONS FİYATI 2.526 DOLAR SEVİYESİNDE

11 Eylül 2024 tarihinde ons altının fiyatı güne 2.526 dolardan başladı. Bu, önceki güne göre %0.37’lik bir artış anlamına geliyor. Piyasalardaki bu yükselişin altında yatan nedenler arasında, global ekonomik verilerdeki dalgalanmalar ve merkez bankalarının faiz politikaları etkili olabilir. Yatırımcılar, ons fiyatındaki bu artışı yakından takip ederken, altının gelecekteki hareketleri konusunda temkinli davranıyorlar.

GRAM ALTIN FİYATI YÜZDE 0.36 ARTTI

11 Eylül 2024 itibariyle gram altın fiyatı, önceki günle kıyaslandığında %0.36 oranında artış gösterdi. Serbest piyasada gram altın sabah saat 10:00 itibariyle alışta 2.762,55 TL, satışta ise 2.762,93 TL’den işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Aylık ve yıllık bazda gram altındaki değer kazanımları yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.

GRAM ALTININ AYLIK VE YILLIK PERFORMANSI

Gram altın, Eylül ayının ilk gününe göre 22,01 TL artarak %0,80 oranında değer kazandı. Bu artış, kısa vadeli yatırım yapanlar için olumlu bir tablo oluştururken, yılbaşına göre yaşanan artış da dikkat çekiyor. Yılbaşı itibariyle 1.953,99 TL olan gram altın fiyatı, 808,9 lira artarak %41,40 oranında bir değer kazancı elde etti.

Son bir yıllık performansa baktığımızda ise gram altın, 1.660,96 TL’den 2.762,93 TL’ye yükselerek %66,35 oranında bir değer kazancı yaşadı. Bu durum, uzun vadeli yatırım yapanların yüzünü güldüren bir tablo sunuyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI 4.517,38 TL SEVİYESİNDE

Altın piyasasının bir diğer önemli unsuru olan çeyrek altın, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 10:00 itibariyle 4.517,38 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın, düne göre %0.36’lık bir artış yaşarken, alış fiyatı ise 4.420,08 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altın, yatırımcılar arasında özellikle Türkiye’de en çok tercih edilen altın çeşitlerinden biri. Düğün sezonları ve özel günlerde hediye olarak da sıkça tercih edilen çeyrek altın, yıl boyunca en hareketli yatırım araçlarından biri olarak öne çıkıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 18.014 TL’Yİ GÖRDÜ

Cumhuriyet altını da 11 Eylül 2024 Çarşamba günü sabah saatlerinde hareketli bir seyir izledi. Cumhuriyet altını alışta 17.680 TL, satışta ise 18.014,27 TL’den işlem gördü. Bu fiyat, düne göre %0.36’lık bir artış anlamına geliyor.

Cumhuriyet altını, özellikle uzun vadeli yatırımlar yapanlar tarafından tercih edilen bir yatırım aracı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte Cumhuriyet altını da değer kazanmaya devam ediyor. Bu yükselişin önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği, altın yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor.

ONS ALTININ AYLIK VE YILLIK PERFORMANSI

Ons altın, Eylül ayının ilk gününe kıyasla %0,91’lik bir artış göstererek değer kazandı. Özellikle global piyasalardaki belirsizlikler ve enflasyon baskıları ons altın üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yılbaşına göre ons altın 2.041,49 dolardan 2.526 dolara çıkarak 484,65 dolarlık bir artış yaşadı. Bu da %23,74’lük bir değer kazancı anlamına geliyor.

Son bir yıllık performansa bakıldığında ise ons altın, 1.922,30 dolardan 2.526,14 dolara yükseldi. Bu süreçte ons altın 603,84 dolarlık bir değer kazandı ve %31,41 oranında bir artış sağladı. Altının yıllık performansı, küresel yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatları, son yıllarda yaşanan global ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik gerilimler nedeniyle yükselmeye devam ediyor. Yatırımcılar, özellikle enflasyon baskısı ve faiz oranlarındaki değişimlere göre altın fiyatlarının gelecekteki seyrini tahmin etmeye çalışıyor.

Kısa vadede altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği belirsizliğini korurken, uzun vadeli yatırımcılar için altının her zaman güvenli bir liman olarak değerlendirildiği bir gerçek. Ons altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki yükseliş, altın piyasasında yatırımı olan herkesin dikkatini çekmeye devam ediyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

11 Eylül 2024 tarihi itibariyle altın fiyatları hem global hem de yerel piyasalarda yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki artış, yatırımcılar için fırsatlar sunarken, ons altın da dünya genelinde yatırımcıların ilgi odağı olmayı sürdürüyor.