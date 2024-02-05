Altın fiyatları o gece 250 TL birden uçacak! Görmedim duymadım diyen yandı

Yatırımcıların geçtiğimiz yılda sıkı takip ettiği altın fiyatları yeni yılda da yatırımcının yüzünü güldürecek mi? İlerleyen tarihlerde artış yaşayacak mı yada düşüş olacak mı? İşte tüm ayrıntılar haberimizde…







ALTIN YATIRIMCILARI BU TARİHTE ŞAHA KALKACAK! ALTININ 250 TL BİRDEN DEĞERLENECEĞİ TARİH BELLİ OLDU! KUYUMCULAR AÇIKLADI

Altın yatırımcıları altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ederken, kuyumculardan gelen son dakika açıklamaları doğrultusunda altının 250 TL değer kazanacağı açıklandı.

Altın, Türkiye'nin en popüler yatırım araçlarından biri olmasına rağmen milyonlarca altın yatırımcısını endişelendiren bir açıklama yapıldı. Altın yatırımcıları altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ederken, kuyumculardan gelen son dakika açıklamaları doğrultusunda altının 250 TL değer kazanacağı açıklandı.

Milyonlarca altın yatırımcısı altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanma dikkat çekerken kuyumculardan son dakika açıklaması geldi. Pandemi döneminde fiyatı rekor seviyelere ulaşan ve en karlı yatırım aracı olan altının 2022 yılı büyük dalgalanmalarla geçti. Yılın ikinci yarısında elde ettiği kazanımlarla yeniden rekor seviyelere ulaşırken, rekorlar da birer birer kırıldı ve 1 gram altının fiyatı tüm zamanların tarihi rekorunu kırdı.

Altın fiyatları dalgalanmaya devam ederken, altın piyasasının güvenli liman olarak görüldüğüne ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapıldı. İstanbul Kapalıçarşı'da 30 yıldır kuyumculuk yapan Malik Erkasap,“Altında son günlerde durağan bir durum var. Ancak bu geçici bir fiyatlama diyebiliriz. İşler tersine dönmüş olsa sert düşüşler olur ama böyle bir durum yok. Ons altın 2.000 doların üzerinde kaldıkça altında sorun yoktur. Hatta bu düşüşler alım fırsatı bile olabilir.'' dedi.

Altın fiyatlarındaki ani yükselişi anlatan Erkasap, şunları söyledi: “Altın alım faaliyetlerinin güçlü olmaya devam ettiğini açıkça belirtelim. Altın satan müşterimiz yok ama altın alan müşterimiz çok. Eğer böyle bir ihtiyaç varsa insanlarda iman var demektir. Piyasa da bu güvene değer veriyor. Bu nedenle takıların gram altının fiyatı düşmüyor. Altın fiyatları ay sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Ancak şubat ayında bir artış olacağını öngörebiliriz. Fed'in faiz kararı var ve bu belirsizlikten dolayı faiz artırımı mümkün değil. "Şubat ayında gram altını 2.250 TL'den satmaya başlayacağız" dedi.