O illerde arsa sahibi olmak sadece 14.800 TL'ye bakıyor! Milli Emlak'tan çıldırtan arsa satışı

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Antalya'nın gözde turistik beldesi Alanya ile Erzurum ve Çankırı illerindeki yeni arsalarını satışa çıkardı. Bu arsalar, KDV avantajıyla yatırım yapmak isteyenler için çekici bir fırsat sunuyor.

Alanya'da bulunan 1.257,20 metrekarelik arsa, 28 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ihalede sahibini bulacak. Tahmini bedeli 2 milyon 265.000 TL olan bu arsa, turistik potansiyeliyle dikkat çekiyor. Milli Emlak'ın sunduğu bu fırsat, uygun fiyatlı ve karlı bir yatırım için ideal bir seçenek sunuyor.

Erzurum'daki 400 metrekarelik arsa, 27 Şubat 2024 tarihinde ihaleye çıkacak. Tahmini ihale bedeli 14.800 TL olan bu arsa, şehrin gelişen bölgelerine yapılacak yatırımlar için çekici bir alternatif sunuyor. Teminat bedeli ise 4.440 TL olarak belirlenmiştir.





Çankırı'da bulunan 400 metrekarelik arsa, 21 Şubat 2024 tarihinde ihale edilecek. Tahmini ihale bedeli 70.000 TL olan bu arsa, şehir merkezine yakın konumu ve cazip fiyatıyla dikkat çekiyor. Teminat bedeli ise 21.000 TL olarak belirlenmiştir.

Milli Emlak'ın satışa sunduğu bu arsalar, uygun fiyatları, KDV avantajı ve cazip konumlarıyla yatırımcılara eşsiz bir fırsat sunmaktadır. İlgilenenlerin belirtilen tarih ve yerlerde gerçekleşecek ihalelere katılarak bu avantajlı fırsatları değerlendirmeleri önerilmektedir. Yatırım düşünenler için kaçırılmayacak bir fırsat!