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Altın fiyatlarına savaş ayarı! Gram altın almak isteyene flaş tarih

Son dönemlerde altın fiyatları rekor seviyelere ulaşırken gram altının geldiği nokta merak konusu oldu. Uzman İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili kritik uyarılarda bulunurken borsa, altın ve dövizi takip edenler için son dakika gelişmeleri haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 12:06
Altın fiyatlarına savaş ayarı! Gram altın almak isteyene flaş tarih

Orta Doğu'da bulunan gerginliklerle beraber yatırımcıların yakından takip ettiği altın ve döviz kuru üzerine ABD'nin İsrail'e misilleme için destek vermeyeceğini açıkladı. Yurt içi piyasalarda sabah saatleriyle beraber düşüş dikkatleri çekerken 2.500 TL üzerinde yer aldığı görüldü.

FED faizlerine dair beklentilerle beraber küresel riskler sürdürülürken gelen açıklamalar üzerine uzman isim Memiş, yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Tatilde olunmasıyla beraber derin yara hisssedilmedi. Bu durum şans olarak yorumlanırken Borsa İstanbul üzerinde 9.209 - 9.850 puan aralığında takip ettiği görüldü. Belirsizlikler yer alırken uzun vade üzerinde yıl sonuna kadar 12.000 puan seviyelerine nasıl durulacağı kısa vadeli düşüşlerin olacağının altı çizildi.

islam memiş tahminleriBorsa üzerinden işlemler yapılırken yatırımların uzun vade üzerinden yatırımcı olmaları tavsiye ediliyor. Hisse senetlerinin çeşitlendirilmesiyle beraber hisse senetlerinde bütün varlıklar konularak beklemek ya da zarar etmek mantıklı görülmüyor.

ALT GELİRİN GRUBU GÜMÜŞ OLDU
Altın güvenli liman olarak görülürken piyasalar üzerinde altın 2.700'lü rakamlara gelirken 3 bin rakamlarının önün açıldığı dikkatlerden kaçmadı. Altın artık alt gelir grubunun bir yatırım aracı olmaktan çıkmıştır. Alt gelir grubunun yatırım aracı gümüştür. Orta gelir kısmen alabiliyor ve artık yatırım çeşitliliği değişti.

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